La plage de Bouznika hisse le Pavillon bleu pour la 18ème année consécutive

Une cérémonie officielle de hissage du label "Pavillon bleu" a été organisée mercredi à la plage de Bouznika, en présence du gouverneur de la province de Benslimane, des représentants de la commune de Bouznika, de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement et de la société civile, ainsi que des responsables de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).



La plage de Bouznika obtient cet Eco-label pour la 18ème année consécutive grâce à l’implication citoyenne de l’ONEE dans le programme "Plages propres" piloté par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement dont la thématique de l’édition 2024 est axée sur la lutte contre les déchets plastiques dans les mers et océans.



Le label "Pavillon bleu" est une référence internationale dans le domaine de la qualité des sites balnéaires, délivré par la Fondation pour l'éducation à l'environnement (FEE) pour distinguer les sites balnéaires. Il est qui répondent aux critères de qualité et de sécurité. Son obtention nécessite une mise à niveau du site candidat en remplissant un certain nombre de critères notamment dans les domaines de l’hygiène, la propreté et la sécurité ainsi que la sensibilisation au développement durable et l’animation sportive, culturelle et artistique. Sa reconduction est tributaire du maintien et de l’amélioration continue des acquis sur la base d’une réévaluation annuelle par la FEE de l’état des plages bénéficiaires.



Pour garantir les critères d’attribution du label "Pavillon bleu" et contribuer au bien-être des estivants durant la période d’estivage, l’ONEE a réalisé un important programme au niveau de la plage de Bouznika.



Sur le plan de l’aménagement et de l’entretien des installations, l’Office a mis en place au niveau de la plage des blocs sanitaires, des locaux d’animation, des centres de premiers soins, des douches à ciel-ouvert, des bornes fontaines et un espace pour les personnes à besoins spécifiques (pagodes, tables, parasols, etc).



L’ONEE assure également le nettoyage quotidien de la plage et de son environnement, la fourniture des bacs à tri sélectif placés tout au long de la plage ainsi que le curage de l’Oued Saikouk dans le cadre de la protection de l’environnement.



Dans le domaine de la sensibilisation et de l’éducation au développement durable, l’Office a élaboré un riche programme de sensibilisation à la protection des océans contre la pollution plastique. Ce programme a pour objectif de sensibiliser les estivants à l’importance de la protection de l’environnement et leur inculquer les comportements écologiquement responsables à adopter au quotidien, et ce à travers des campagnes de collecte des déchets au niveau de la plage, des ateliers de tri sélectif et de recyclage des déchets, des tables rondes, des exposés éducatifs, etc.



Aussi, l’ONEE mène un programme de sensibilisation à l’économie de l’eau au profit des estivants de la plage de Bouznika pour les sensibiliser à l’utilisation rationnelle de l’eau et à la préservation des ressources en eau contre la pollution surtout dans l’état actuel que connaît le pays lié au stress hydrique.



En parallèle, un programme de divertissement sportif et culturel est assuré quotidiennement au niveau du village pédagogique de l’ONEE à la plage de Bouznika comportant des jeux collectifs, des ateliers de peinture et de sculpture sur sable, des compétitions sportives (sports nautiques et sports sur sable) et des pièces théâtrales sur des thématiques environnementales.



Cette année, et afin de renforcer le dispositif de sensibilisation au niveau de la plage de Bouznika, l’ONEE a mis en place deux sites supplémentaires de proximité comprenant différentes activités de sensibilisation et d’animation sportive, culturelle et artistique. Ces centres permettent d’étendre les activités de sensibilisation de l’Office au niveau de cette plage et toucher ainsi un public plus important.



Par ailleurs, l’Office a mis en place à la plage de Bouznika une bibliothèque équipée d’ouvrages sur différentes thématiques, ainsi qu’un espace aménagé permettant de faciliter l’accès des estivants à la lecture et de favoriser ainsi l’apprentissage notamment dans le domaine environnemental. En outre, la campagne de cette année est marquée par la mise à disposition des jeunes estivants de tablettes ayant accès à une large bibliothèque digitale, et ce afin de diversifier les outils éducatifs de l’ONEE au niveau de la plage.



En ce qui concerne la signalétique, il a été procédé à l’installation au niveau de la plage de Bouznika des panneaux de sensibilisation et des plaques signalétiques d’orientation en particulier pour les personnes à besoins spécifiques, ainsi qu’un écran géant et une borne interactive afin de mettre à la disposition des estivants des outils digitaux de sensibilisation et un affichage dynamique.



D’autres actions sont réalisées dans le domaine du contrôle de la qualité des eaux de baignade à travers le renforcement de la surveillance de la qualité desdites eaux pendant toute la période estivale.



L’engagement de l’ONEE dans le programme national « Plages propres » s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Office visant la préservation de l’environnement et la contribution au développement durable de notre pays. Cet engagement a été couronné par l’attribution à l’Office de plusieurs Trophées pour la plage de Bouznika : « Trophée Lalla Hasna Littoral Durable en 2022, 2018 et 2016 », « Trophée de l’initiative en 2011, 2009 et 2007 » et « Trophée de l’innovation en 2008 et 2003».