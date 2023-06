La petite agriculture au cœur du 15ème Forum des étudiants de l'ENA de Meknès

L’Ecole nationale d’agriculture (ENA) de Meknès a abrité, samedi, la 15ème édition du Forum de ses étudiants, organisée sous le thème "L’accompagnement de la petite agriculture pour l’émergence d’une classe moyenne rurale: Enjeux et défis".



Le forum a été l’occasion pour les étudiants, les futurs ingénieurs, les institutionnels et les professionnels d’échanger et de partager leurs connaissances avec pour but le renforcement des compétences des étudiants pour une meilleure préparation à l’insertion dans la vie active, rapporte la MAP.



Intervenant à l’ouverture de cette rencontre, à laquelle ont pris part également les représentants des différentes organisations professionnelles et des entreprises du secteur, le secrétaire général du département de l’Agriculture, Redouane Arrach, a mis l’accent sur l’importance du rôle joué par l’ENA de Meknès dans la formation des ingénieurs agricoles en application de la stratégie "Generation Green 2020-2030".



Après avoir relevé que cette stratégie accorde une importance majeure au capital humain en particulier au volet formation, M. Arrach a indiqué que les lauréats de cette institution participeront à la mise en œuvre de "Generation Green" et à l’accompagnement des entreprises agricoles d’autant plus que le monde actuel est confronté à une multiplicité de défis dont les changements climatiques et les progrès technologiques.



Les futurs ingénieurs agricoles devraient faire face à plusieurs challenges liés notamment aux effets des changements climatiques sur la sécurité alimentaire et l’équilibre dans le secteur et aux nouvelles problématiques relatives aux transformations digitales, a-t-il estimé, appelant les lauréats de cette école à s’inscrire dans cette mutation numérique pour une agriculture résiliente et productive.



De son côté, le directeur de l’ENA de Meknès, Said Amiri, a souligné la pertinence du thème choisi pour cette 15ème édition, lequel cadre, a-t-il fait remarquer, avec les orientations de la stratégie "Generation Green 2020-2030", lancée par SM le Roi Mohammed VI.



Après avoir indiqué que ce forum est un espace d’opportunités pour les étudiants et les professionnels mais aussi d'échange autour des thématiques d’actualité pour le secteur, M. Amiri a fait savoir que l’ENA de Meknès a formé depuis sa création en 1942, plus de 3.600 lauréats dont 450 étrangers d’une trentaine de nationalités, pour la plupart d’Afrique subsaharienne.



A rappeler que l’ENA de Meknès a joué et joue un rôle important dans la formation des ingénieurs et experts dans le domaine agricole.