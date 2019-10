La performance hebdomadaire de la Bourse de Casablanca en hausse

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 14 au 18 octobre 2019 en hausse, ses deux principaux indices, Masi et Madex, gagnant respectivement 1,27% et 1,31%.

Au terme de cette semaine où le marché casablancais a retrouvé des couleurs, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s'est situé à 11.507,74 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu à 9.375,90 points.

Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a avancé de 1,22% à 10.134,53 points, mais affiche, toutefois, une baisse de 1,33% depuis le début de l'année. Le FTSE Morocco All-Liquid a empoché, quant à lui, 1,24% à 9.924,59 points (+1,75% depuis le 1er janvier), rapporte la MAP.

Concernant l'indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10", il a progressé de 1,44% à 907,28 points.

Sur le plan sectoriel, 11 secteurs des 24 représentés à la côte casablancaise ont clôturé la semaine en vert, signant des performances allant de 7,24% pour le secteur "Pétrole et gaz" à 0,80% pour le secteur des "Boissons".

A la baisse, l'indice sectoriel "Ingénierie et biens d'équipement" a lâché 5,08%, celui de l'immobilier a cédé 3,26% alors que celui des "Assurances" a abandonné 3,13%.

De même, les secteurs des "Sociétés de financement et autres activités financières", "Services de transport" et "Électricité" ont terminé dans le rouge, signant des baisses respectives de 1,85%, 1,47% et 1,12%.

La capitalisation boursière s'est chiffrée à plus de 591,93 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global s'est élevé à plus de 574,06 MDH.

Aux valeurs individuelles, la plus forte hausse de la semaine a été signée par Afriquia Gaz (9,59% à 4.000 DH), suivi par Colorado, qui a enregistré une hausse de 8,70% à 56,25 DH.

A la hausse également, Fenie Brossette a pris 6,79% à 59 DH, Lydec s'est adjugé 6,67% à 480 DH et Dari Couspate a gagné 5,66% à 4650 DH.

En revanche, Douja Prom Addoha, la seule entreprise du secteur immobilier ayant publié pour le moment ses résultats semestriels, a perdu 5,26% à 9 DH, soit la plus forte baisse hebdomadaire.

En outre, Cartier Saada a lâché 4,18% à 32,10 DH, Eqdom a reculé de 2,42% à 1171 DH, CDM de 2,17% à 450 DH et HPS de 0,66% à 3.601DH.

Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Attijariwafa Bank (30,90%) Itissalat Al-Maghrib (16,85%), Label Vie (12,89%), HPS (7,95%) et Lafarge Holcim Maroc (3,76%).