La performance hebdomadaire de la Bourse de Casablanca en baisse

La Place boursière casablancaise a clôturé la période allant du 6 au 10 août 2018 en baisse, ses deux principaux indices, Masi et Madex, cédant 0,25% et 0,26% respectivement, soulignent les analystes de la société de bourse Sogécapital.

Au terme de cette période, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s'est affiché à 11.702,66 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a cumulé 9.517,70 points, rapporte la MAP.

Dans ces conditions, les performances "Year-To-Date" (YTD) de ces deux baromètres se trouvent placées à -5,54% et -5,77% respectivement. Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a perdu 0,15% à 10.600,15 points, alors que FTSE Morocco All-Liquid affiche une baisse de 0,33% à 10.010,05 points.

Durant cette semaine, 11 secteurs ont accusé des pertes allant de 4,6% pour les "Industries", 3,9% pour les "Assurances" à 0,1% pour le secteur de "Capi Marché".

En revanche, les secteurs "Pétrole, Chimie et Mines", "Promotion immobilière", et "Holdings" ont connu des hausses respectives de 2,6%, 2,1% et 1,3%, relèvent les auteurs de cette analyse. Dans la foulée, la capitalisation boursière, en baisse de 0,11%, s'est chiffrée à 595,7 milliards de dirhams (MMDH). La volumétrie de la semaine ressort, quant à elle, à 195 millions de dirhams (MDH), réalisée entièrement sur le marché central, soit un volume quotidien moyen (VQM) global de 39 MDH, a ajouté la même source.

S’agissant des meilleures performances hebdomadaires, elles ont été signées par des valeurs phares des hydrocarbures, du secteur bancaire, de l'immobilier et de l’énergie à l'instar d'Afriquia Gaz, BMCI, Dar Saada et Taqa Morocco avec des hausses respectives de 10,95%, 8,19%, 7,11% et finalement 4,24%. En contrepartie, des entreprises de l’industrie, des assurances et de logistique, à savoir Med Paper, Wafa Assurance, Nexans Maroc et Ennakl ont accusé les plus fortes baisses avec respectivement 6,46%, 6,70%, 8% et 9,63%. Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine, figurent Taqa Morocco, Attijariwafa Bank, Maroc Telecom et Marsa Maroc avec des parts respectives de 21,7%, 19,9%, 11,2% et 5,8%.