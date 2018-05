La performance hebdomadaire de la Bourse de Casablanca dans le rouge

La place boursière casablancaise a clôturé la période allant du 21 au 25 mai 2018 sur une note négative, ses deux principaux indices, Masi et Madex, cédant 1,03% et 1,21% respectivement, soulignent les analystes de la société de bourse Sogécapital.

Au terme de cette période, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, lâche 130,08 points à 12.501,86 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, abandonne 124,63 points à 10.143,55 points, rapporte la MAP.

Dans ces conditions, les performances “Year-To-Date” (YTD) de ces deux baromètres se trouvent placées à +0,91% et +0,43% respectivement. La tendance est corroborée par les indices internationaux, FTSE CSE Morocco 15 et FTSE Morocco All-Liquid, qui replient respectivement de 2,07% à 11.272,44 points et de 1,44% à 10.605,64 points, soit des variations respectives de -2,92% et +0,14% depuis le début de l’année.

Par secteur, les performances ont oscillé entre des hausses de +4,3% dans la distribution, +2,7% dans le courtage et +2,0% pour les sociétés financières et des replis de -5,9% dans le secteur des télécommunications, -5,1% dans la promotion immobilière et -2,7% dans le secteur de pétrole, chimie et mines.

Dans la foulée, la capitalisation boursière en baisse de 1,28% se chiffre à 636,6 milliards de dirhams (MMDH). La volumétrie de la semaine ressort, quant à elle, à 1,0282 milliards de dirhams (MMDH), dont 50 millions de dirhams (MDH) échangés sur le marché des blocs, soit un volume quotidien moyen (VQM) global de 205,6 MDH, ajoute la même source.

S’agissant des meilleures performances hebdomadaires, elles ont été signées par les titres Label Vie, S2M, SNEP et SMI avec des hausses respectives de +12,55%, +8,96%, +7,42% et finalement +6,10%. En parallèle, les actions Maroc Telecom, Ennakl, Addoha et Taqa Morocco accusent les plus fortes baisses avec respectivement -5,91%, -6,56%, -6,67% et -7,60%.

Pour leur part, les valeurs Maroc Telecom, Wafa Assurance, LafargeHolcim Maroc et Attijariwafa Bank ont été les plus actives de la semaine, avec des parts respectives de 29,1%, 14,8%, 11,2% et 7,3%.