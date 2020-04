Le Bureau de la sixième session du Forum régional africain pour le développement durable (ARFSD) a plaidé pour des partenariats plus solides pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) à la lumière du Covid-19.

Le Bureau, présidé par le Zimbabwe et composé du Maroc, de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda et du Libéria, s’est réuni et a adopté un plan d’action établissant les priorités pour la mise en œuvre des messages clés du Forum qui s’est tenu à Victoria Falls, au Zimbabwe, en février dernier.

Les pays membres du Bureau «promettent leur plein engagement pour étendre la portée, agir et promouvoir des actions concrètes dans le suivi et la mise en œuvre des résultats du sixième ARFSD, indique mardi un communiqué de la Commission économique des Nations unies (CEA-ONU), basée à Addis-Abeba, rapporte la MAP.

«Le Bureau convient que la pandémie du Covid-19 renforce la nécessité d’établir des partenariats mondiaux et régionaux plus solides si les Objectifs de développement durable doivent être pleinement atteints et pour renforcer la résilience aux chocs et calamités sociaux, économiques et environnementaux», souligne la CEA-ONU.

Les Etats membres et d’autres acteurs sont instamment priés de prendre des mesures urgentes et collectives pour freiner la propagation du Covid-19, fournir le soutien nécessaire aux communautés touchées et faire face aux implications sociales et économiques de la pandémie, relève le communiqué.

Le plan d’action, qui sera mis en œuvre avec le soutien de la CEA-ONU, des organisations régionales et du reste du système des Nations unies pour le développement, reconnaît les défis et la nécessité de disposer de données et de statistiques de qualité et opportunes pour une planification, une mise en œuvre, un suivi et des rapports fondés sur des données factuelles de l’Agenda 2030 et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, ajoute-t-on.

Le Bureau finalisera d’ici le mois d’août le cadre stratégique du Fonds de solidarité pour le développement statistique en Afrique, comme convenu dans la Déclaration de Marrakech lors de la cinquième session du Forum régional, et élaborera une stratégie régionale pour opérationnaliser la Déclaration de Victoria Falls sur la Décennie d’action et la mise en œuvre du développement durable et les messages clés du sixième forum régional d’ici novembre 2020.

Le Forum régional africain pour le développement durable est un forum intergouvernemental convoqué par la CEA-ONU en collaboration avec la Commission de l’Union africaine, la Banque africaine de développement et les institutions du système des Nations unies.