La paire USD/MAD se déprécie de 0,62% du 05 au 09 août

La paire dollar américain/dirham (USD/MAD) s’est dépréciée de 0,62% durant la période du 05 au 09 août, passant de 9,89 à 9,83, selon Attijari Global Research (AGR).



À l’origine de cette évolution, un double effet "panier-marché" en faveur du dirham, explique AGR dans sa récente note "Weekly MAD Insights - Currencies", précisant que l'effet panier ressort à -0,44% et l’effet marché s’établit à -0,18%, en raison de la nette détente des conditions de liquidité sur le marché des changes, rapporte la MAP.



Les spreads de liquidité se sont détendus de -17,9 points de base (pbs) à -0,60%. Le dirham demeure soutenu par les transferts Marocains résidents à l'étranger (MRE) ainsi que la bonne tenue des recettes touristiques durant la période estivale.



Par ailleurs, AGR rappelle que le dernier rapport de l’inflation aux États-Unis plaide en faveur d’une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) plus rapide que prévu.



À cet effet, la divergence des politiques entre la Fed et la Banque centrale européenne (BCE) pourrait se réduire, favorisant ainsi le dollar, estiment les analystes, soulignant que les fondamentaux américains jugés "inquiétants" pèsent à court terme sur le dollar.



Face à ce contexte mitigé, AGR recommande aux importateurs de relever leur niveau de couverture afin de limiter l’impact de la volatilité attendue des devises sur leurs marges.