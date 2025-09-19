La musique marocaine à l’honneur au concert "Sounds from Home" à Washington

Les sonorités marocaines ont résonné haut et fort, mardi soir, dans les halls du Kennedy Center, le prestigieux centre culturel et de spectacle de Washington, lors d’un concert musical grandiose intitulé "Sounds from Home", organisé en célébration du dialogue et de l’harmonie à travers l'art et la musique.



Le Maroc a ainsi livré une performance musicale distinguée aux côtés d’artistes de renom représentant l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, la Jordanie, le Koweït, le Qatar, les Emirats arabes unis, le Liban, et le Sultanat d’Oman.



Tenu en partenariat avec l’ambassade du Maroc à Washington et les missions diplomatiques de l'ensemble des pays arabes représentés, cet événement a réuni un public trié sur le volet, composé d’ambassadeurs accrédités dans la capitale américaine, de hauts responsables de l’administration américaine, ainsi que de personnalités éminentes du monde artistique, médiatique, culturel et de la société civile.



Dans une allocution à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc à Washington, Youssef Amrani, a souligné le caractère pluriel du patrimoine musical du Royaume, fruit de l’interaction entre traditions arabes, amazighes, andalouses et sahariennes, tout en mettant en avant la créativité des jeunes générations d’artistes dont les répertoires fusionnent l’authentique et le moderne et contribuent à enrichir l’identité marocaine et à promouvoir le dialogue interculturel.



M. Amrani a relevé que la participation marocaine à cet événement témoigne d’une diplomatie culturelle dynamique, visant à promouvoir l’image d’un Maroc moderne, ouvert et attaché aux valeurs universelles de paix, de tolérance et de solidarité.



Du côté des artistes, la voix marocaine a été portée par Nabila Maan, figure emblématique de la chanson marocaine moderne, connue pour son style fusionnant sonorités traditionnelles et contemporaines, accompagnée du talentueux musicien Tarik Hilal.



De concert avec l’American Pops Orchestra, le duo marocain a livré une interprétation magistrale du titre "Ana Fnit". Cette performance, alliant émotion, patrimoine et innovation, a marqué l’un des temps forts de la soirée, illustrant l’esprit du partage artistique et du rapprochement interculturel.



Par ailleurs, ce concert revêt une dimension humanitaire particulière en soutenant l’action de l’Hôpital pour enfants St. Jude, reconnu pour son engagement en faveur des enfants atteints de maladies graves, notamment dans les zones de conflit. Cette collaboration a offert une visibilité accrue aux programmes de l’institution dans la région MENA, mettant en lumière l’importance de la solidarité transfrontalière au service de causes universelles.



Ainsi, en valorisant ses talents artistiques et en s’associant à des initiatives de la sorte, le Maroc réaffirme son rôle de passerelle entre les cultures et sa contribution active à la promotion d’un monde fondé sur la coopération, le dialogue et les valeurs humanistes.