Le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) a réaffirmé la mobilisation du secteur bancaire pour soutenir les ménages et les entreprises face aux conséquences de la pandémie du coronavirus.

Parallèlement aux mesures prises pour la sensibilisation et la protection tant des ressources humaines des banques que de leurs clients pour la prévention contre la propagation du coronavirus ainsi que pour le maintien de la continuité des services bancaires, les banques s'engagent à apporter leur appui dans le traitement au cas par cas des difficultés de certains ménages et entreprises induites par cette pandémie, souligne le GPBM dans un communiqué.

Et de noter que les éléments des mesures bancaires dans ce domaine seront annoncés à l’occasion de la prochaine réunion du "Comité de veille économique".

Le GPBM tient aussi à rassurer en renouvelant l’engagement solidaire des banques aux côtés des ménages et des entreprises y compris les TPME touchées, souligne-t-on, ajoutant que l'objectif est de pouvoir, avec les différentes forces vives du Royaume, traverser dans la sérénité cette crise mondiale afin de préserver le tissu économique national au service du développement de notre pays.