La loi de Finances 2020 publiée au Bulletin officiel

La loi de Finances pour l'année budgétaire 2020 (version française) telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers, a été publiée au Bulletin officiel n°6838 bis daté du 14 décembre 2019. Les priorités de la loi de Finances n° 70-19 au titre de l'année 2020 sont orientées principalement en faveur du soutien des programmes sociaux, la réduction des disparités, l'accélération de la mise en oeuvre de la régionalisation, l'encouragement de l'investissement et l'appui à l'entreprise. La loi de Finances 2020 se distingue par trois grandes priorités, à savoir la poursuite du soutien aux politiques sociales et à la réduction des disparités sociales et territoriales, la mise en place de mécanismes de protection sociale, le renforcement de la confiance et l'instauration d'une nouvelle dynamique de l’investissement en plus de mesures d'appui aux entreprises. Le gouvernement ambitionne à travers la loi de Finances 2020 réaliser un taux de croissance de l'ordre de 3,7%, contenir l'inflation au-dessous de 2% et préserver les équilibres financiers en limitant le déficit budgétaire à 3,5%.