La jeunesse au cœur des prochaines Assises nationales de l’agriculture

La 10ème édition des Assises nationales de l’agriculture se tiendra le 23 avril prochain à Meknès, a annoncé récemment le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts (MAPMDREF).

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet important rendez-vous sera suivi de la 13ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM). Véritable vitrine de l’agriculture nationale, le SIAM se déroulera du 24 au 28 avril 2018 dans la capitale ismaélite.

A rappeler que les Assises nationales de l’agriculture sont organisées chaque année à Meknès par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

A l’instar des précédentes éditions, cet événement est l’occasion d’exposer le bilan annuel des réalisations et les orientations stratégiques du secteur pour les années à venir, a souligné le département dans un communiqué.

Evènement phare des intervenants du secteur agricole, les Assises nationales de l’agriculture seront placées cette année sous le signe « La jeunesse, principal moteur et bénéficiaire du développement agricole ». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le choix de cette thématique n’est pas anodin.

En effet, comme l’a souligné le département d’Aziz Akhannouch dans son communiqué, « il s’agit à travers cette thématique de revenir sur le rôle de la jeunesse dans le développement agricole et les solutions apportées par le Plan Maroc vert pour la jeunesse

rurale ».

Pour sa part, la 13ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc se déroulera à Meknès cette année sous le thème «Logistique et marchés agricoles».

Justifiant le choix du thème de cette édition, le ministère de l’Agriculture a tout simplement fait observer que « la logistique est désormais un enjeu majeur pour la pérennisation de notre agriculture et le développement de ses débouchés ».

A noter que les Pays-Bas, considérés comme la « porte de l’Europe », sont à l’honneur de cette 13ème édition.

A propos de sa présence au prochain SIAM, le ministère de l’Agriculture a rappelé que ce pays d'Europe de l'Ouest bénéficie d’un réseau logistique de

premier plan et représente l’une des places centrales du commerce européen et mondial pour les produits agricoles.

Par ailleurs, a-t-il soutenu, grâce à son réseau d’infrastructures logistiques extrêmement diversifié, « le modèle néerlandais constitue un benchmark intéressant par rapport à la problématique de l’année ».

Considéré à juste titre comme l’un des plus grands évènements de l’Afrique, le SIAM sera déployé sur une superficie de 180.000 m² dont 87.000 couverts et devrait accueillir plus de 1.400 exposants issus de 67 pays.

Cette année, le rendez-vous incontournable de l’agriculture et des opérateurs du secteur agricole devrait accueillir plus de 850.000 visiteurs, selon les estimations du département.

A noter que le Salon est organisé autour de 9 pôles : le «Pôle régions», le «Pôle sponsors et institutionnels», le «Pôle international», le «Pôle agro-fourniture», le «Pôle nature et vie», le «Pôle produits», le «Pôle produits du terroir», le «Pôle élevage» et le «Pôle machinisme».