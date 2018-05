La gouvernance de la couverture médicale en Afrique en débat à Fès

Les 6èmes rencontres des sciences sociales et santé viennent d’être organisées à Fès, avec la participation d’une pléiade de sociologues, d’anthropologues et d’experts marocains et étrangers.

Initiée par le laboratoire de sociologie de développement social de l’Université Sidi Mohammed ben Abdellah et le laboratoire des sciences politiques de l’Université internationale de Rabat sous le thème “La gouvernance de la couverture médicale en Afrique : doctrines, dispositifs et mise en œuvre’’, cette manifestation a planché sur l’examen des politiques de santé et de lutte contre les inégalités en Afrique.

Lors de l’ouverture de cette rencontre, les participants ont mis l’accent sur l’importance de la couverture médicale en tant que ''facteur essentiel'' pour l’accès aux soins, précisant que la couverture médicale demeure un ''enjeu crucial'' pour le développement de l’Afrique.

Mettant en valeur l’expérience marocaine en la matière, particulièrement le Régime d'assistance médicale aux économiquement démunis (Ramed), les participants ont énuméré les multiples services qu’offre ce Régime, dont la gratuité pour certaines maladies graves.

Ils ont toutefois pointé du doigt ‘’la faiblesse’’ des ressources budgétaires qui rend ‘’impossible’’ la garantie d’accès aux soins dans les pays africains, évoquant dans ce cadre les conséquences de la gratuité des soins sur les économies.

“La santé est la base de tout développement socioéconomique’’, ont-ils, par ailleurs, estimé, tout en mettant en avant les multiples dispositifs de promotion de la couverture médicale, dont les soins de santé primaire.

Les participants ont souligné l’impérieuse nécessité d’assurer la généralisation progressive de la couverture médicale en Afrique, tout en faisant savoir que la couverture médicale constitue un pilier fondamental du développement humain et social. Ils ont mis en exergue l’importance de combattre les inégalités sociales de la santé en Afrique.

Cette rencontre a soumis au débat plusieurs axes, dont ‘’La couverture médicale au Congo’’, ‘’La couverture médicale parcellaire des migrants subsahariens au Maroc’’, ‘’La couverture médicale chez les patients cancéreux’’, ‘’L’accès des Subsahariens aux soins au Maroc’’ et ‘’Les dégâts collatéraux de la gratuité des soins’’.