La forte dépendance des exportations de produits de base s'est accrue au niveau mondial

La forte dépendance vis-à-vis des exportations de produits de base s'est accrue au niveau mondial, exposant deux tiers des pays en développement à des chocs économiques tels qu'une fluctuation importante des cours, a indiqué mercredi la CNUCED.



«Le nombre de pays dépendants des exportations de produits de base a augmenté au cours de la dernière décennie, passant de 93 en 2008-2009 à 101 en 2018-2019», souligne la CNUCED dans son rapport State of Commodity Dependence 2021, sur l'état de la dépendance vis-à-vis des produits de base dans le monde.



La valeur nominale des exportations mondiales de produits de base a atteint 4,380 milliards de dollars en 2018-2019, soit une augmentation de près de 20% par rapport à 2008-2009, rapporte la MAP citant la même source.



"La dépendance vis-à-vis des produits de base a tendance à rendre les pays plus vulnérables aux chocs économiques", a déclaré Janvier Nkurunziza, responsable du service des produits de base à la CNUCED, cité dans un communiqué. "Cette dépendance peut, en effet, avoir un effet négatif sur la valeur des exportations, ainsi que sur les recettes fiscales et ainsi nuire au développement économique du pays", a-t-il dit.



La CNUCED considère qu'un pays est dépendant des exportations de produits de base lorsque celles-ci représentent plus de 60% de la valeur totale de ses exportations de marchandises.



La plupart des pays qui étaient dépendants des exportations de produits de base en 2008-2009 le sont restés en 2018-2019, ce qui souligne bien la persistance de ce phénomène, fait observer le rapport.



Par ailleurs, la dépendance aux produits de base touche principalement les pays en développement, 87 d'entre eux étant considérés comme dépendants de ce type d’exportations sur la période 2018-2019.



Sur les 101 pays dépendants des produits de base en 2018-2019, 38 dépendaient des exportations de produits agricoles, 32 des exportations minières et 31 de celles des combustibles.



La dépendance à l'égard des exportations de produits de base en Afrique et en Océanie est particulièrement significative, selon la CNUCED. En effet, plus des trois quarts des pays de ces deux régions étaient considérés comme dépendants de ce type d’exportations, où elles représentaient, en moyenne, plus de 70% des recettes totales d'exportation de marchandises, souligne le rapport.