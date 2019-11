La diversité et la flexibilité de l'offre des compagnies aériennes au Maroc facilitent les flux touristiques vers le Royaume, a indiqué, mardi à Londres, le directeur exécutif de l'Agence Time Travel à Agadir, Marouane Noussairi.

Dans une déclaration à la MAP à l'occasion de la participation marocaine au World Travel Market (WTM) qui s’est tenu du 4 au 6 novembre à Londres, M. Noussairi a souligné que le marché touristique "se développe aujourd'hui et ne se contente plus du séjour" touristique mais porte également sur les différents circuits entre les villes, estimant que "la flexibilité de l'offre aérienne" au Maroc "facilite les flux touristiques" vers le Royaume.

Le professionnel a noté, par ailleurs, que le pavillon du Maroc présenté cette année sous un nouveau concept a connu "une affluence très importante", grâce notamment à la technologie de pointe et les techniques de "digitalisation" qui constituent désormais une composante essentielle dans le tourisme britannique.

Il a souligné que les opérateurs et les professionnels marocains du secteur ont pris conscience de l'importance de la digitalisation, faisant remarquer que le pavillon marocain a été surtout visité par "des Britanniques, mais aussi des Américains et des Scandinaves".

L'Office national marocain du tourisme (ONMT) a inauguré, lundi lors de la 40ème édition du World Travel Market à Londres, un nouveau concept de stand qui sera désormais le même dans tous les Salons internationaux du tourisme pour la saison 2019-2020.

Le nouveau pavillon Maroc a l’ambition à la fois d’améliorer l’image de la destination et d’assurer une meilleure visibilité des régions et des opérateurs marocains.

S'étendant sur 525 m2, ce pavillon apporte ainsi un souffle nouveau à la promotion touristique du pays au niveau international, en phase avec la nouvelle stratégie à la fois moderne et innovante enclenchée ces derniers mois par l’ONMT.