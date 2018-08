La filiale du groupe BCP déploie sa nouvelle identité visuelle au Mali

La Banque Atlantique, filiale du groupe marocain Banque Centrale populaire (BCP), a annoncé, mardi, le déploiement de sa nouvelle identité visuelle au Mali.

Ce changement s’inscrit dans le cadre du projet de refonte de l’identité visuelle, amorcé par le Groupe BCP au sein de sa holding Atlantic Business International (ABI) et ses 16 filiales réparties dans les pays de la sous-région, lit-on dans un communiqué de l'institution bancaire.

Le cheval, lié depuis toujours à l’image de BCP en tant que patrimoine immatériel, devient ainsi l’emblème unique pour la maison mère et l’ensemble des filiales afin de garantir une visibilité cohérente et une communication homogène, poursuit la même source.

Le choix de changer l’image de marque des filiales subsahariennes en les dotant d’une charte graphique unique, exprime un tournant stratégique, cohérent avec les ambitions et les engagements du groupe BCP, consolide son leadership reconnu, tout en véhiculant les valeurs auxquelles il est attaché, note le communiqué.

Et d'ajouter que la nouvelle identité visuelle traduit cette nouvelle vision et se veut le porte-étendard des ambitions continentales du Groupe, notamment "construire le premier groupe bancaire panafricain, solidaire et ancré localement", rapporte la MAP.

Ce processus est bien engagé puisque la holding ABI est solidement installée dans le trio de tête des groupes financiers de l’espace UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), grâce aux performances soutenues de ses filiales qui opèrent dans les domaines de la banque, de l’assurance, du corporate banking et de la gestion d’actifs, selon la même source.

Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché, présent dans les huit pays de l’espace UEMOA : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.