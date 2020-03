La femme marocaine marginalisée sur le marché du travail

Si l’on en doutait encore, les chiffres publiés par le Haut-commissariat au plan (HCP), à l’occasion de la Journée internationale de la femme, sont là pour nous le rappeler : la situation de la femme sur le marché du travail est loin d’être enviable et sa participation à l’activité économique reste faible.

En effet, après analyse des données collectées par l’institution publique, il ressort que le taux d'activité des femmes n'est que de 21,5%, largement en deçà de celui des hommes (71%).

« Ce taux enregistre 27,1% en milieu rural contre 18,5% en milieu urbain », a relevé le Haut-commissariat dans une note d’information rendue publique à l’occasion de ladite journée, célébrée à travers le monde sur le thème : « Je suis de la Génération égalité : Levez-vous pour les droits des femmes ».

Pour bien comprendre la marginalisation des femmes sur le marché du travail, il est important de rappeler qu’en 2019, le Maroc comptait 17,9 millions de femmes (50,3%) dont 13,4 millions de femmes en âge d’activité (15 ans et plus).

Selon le HCP, les femmes en dehors du marché de travail sont au nombre de 10,5 millions. Elles représentent 78,5% de la population féminine âgée de 15 ans et plus (81,5% en milieu urbain et 72,9% en milieu rural) et la majorité d'entre elles sont des femmes au foyer (75,2%) ou des élèves ou étudiantes (14,1%).

« Sur une population active occupée de 10,97 millions, le nombre de femmes actives occupées est de 2,49 millions, ce qui représente un taux de féminisation de l'emploi de 22,7% », a relevé le Haut-commissariat dans sa note.

Concernant le taux d'emploi des femmes, le HPC l’établit à 18,6% contre 65,5% parmi les hommes. « Ce taux est plus élevé en milieu rural avec 26,3% qu'en milieu urbain (14,5%) », a-t-il souligné. Et de révéler, en outre, qu’il est plus élevé parmi les divorcées (38,6%) et les célibataires (19,3%).

Croissant avec l’âge, « le taux d’emploi féminin passe de 8,8% parmi les femmes âgées de 15 à 24 ans à 18,7% parmi celles âgées de 45 ans ou plus, en passant de 22,3% parmi les 25 à 34 ans et 25,4% parmi les 35 à 44 ans », a fait savoir le Haut-commissariat de même source.

Quant aux femmes actives occupées, les chiffres montrent qu’elles sont relativement jeunes (36,2%) et âgées de moins de 35 ans. De l’analyse du HCP, il ressort qu’« elles sont également moins qualifiées; plus de six femmes en emploi sur dix (61%) n'ont aucun diplôme, contre 53,8% pour les hommes ».

Mais à en croire le Haut-commissariat, « cette proportion cache des disparités importantes par milieu de résidence », notant qu’elle est de 89,8% en zones rurales contre 33,2% en zones urbaines.

Notons enfin qu’au niveau national, les femmes sont plus présentes dans le secteur de « l'agriculture, forêt et pêche » avec une part de 46,9% de l'emploi féminin. Selon le HCP, le secteur des « services » constitue le deuxième secteur pourvoyeur d'emplois pour les femmes avec une proportion de 38,5% et celui de « l'industrie y compris l’artisanat » contribue avec 14% de postes d'emploi féminins.