La diplomatie partisane de l’USFP au service des intérêts suprêmes de la nation

L’année 2023 a été marquée par l’alliance scellée entre l’USFP et le PPS en vue de renforcer leur action militante commune dans tous les espaces, domaines, causes et batailles sociétales. En effet, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, et le secrétaire général du PPS, Nabil Benabdallah, ont signé vendredi 15 décembre 2023 la Déclaration politique conjointe.



Dans ce document, les deux partis ont mis l’accent sur « la nécessité de considérer l'urgence, aujourd'hui, d'insuffler un souffle nouveau et fort à la vie politique, sur la base de la nécessité de l'application pleine et optimale de la Constitution de 2011, afin de réhabiliter l'action politique et partisane, de réconcilier les citoyennes et les citoyens avec les affaires publiques, de restaurer la confiance en l'action politique, institutionnelle et électorale, et de créer les conditions propices à une concurrence loyale, à des élections régulières, saines et exemptes de pratiques de corruption, et de dépasser l'état de stagnation politique, dont les manifestations sont un débat public limité sur les questions sociétales fondamentales et le déclin du rôle des relais sociétaux et à leur tête les partis politiques, avec ce que le vide implique comme risques qui menacent les acquis que notre pays a réalisés en matière de démocratie et de développement».



L’USFP et le PPS ont également exprimé leur détermination commune à prendre l'initiative de renforcer leur action militante commune, dans tous les espaces, domaines, causes et batailles sociétales, tout en laissant cette initiative ouverte à tous les acteurs patriotiques démocratiques, dans le plein respect et le strict attachement à l'éthique et aux valeurs d'action commune, et animés par la même aspiration à renforcer l'action militante institutionnelle et de masse, contribuant ainsi à l'avancement du processus démocratique et de développement de notre pays.