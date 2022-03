La digitalisation offre au Maroc l'opportunité de se positionner en tant que hub africain

La transformation digitale offre au Maroc l'opportunité de se positionner en tant que hub africain à même d'attirer des entreprises innovantes et fédérer les offres technologiques et de l'écosystème entrepreneurial national, a indiqué, récemment à Rabat, le secrétaire général du Haut Commissariat au Plan (HCP), Ayache Khellaf.



Intervenant lors de la 18èmé édition du Forum Géni-Entreprises, placée sous le thème "L'Ingénieur marocain au cœur du nouveau modèle de développement à l’ère de la digitalisation, de l’innovation et de l’accélération industrielle", M. Khellaf a relevé également que la digitalisation peut ouvrir de nouveaux horizons en permettant à des populations moins favorisées d'accéder à l'information, aux bénéfices sociaux, aux services de soins ainsi qu'à l'éducation, rapporte la MAP.



La digitalisation du secteur de la santé, a-t-il précisé, permet entre autres la diffusion rapide des informations se rapportant au secteur et d'assurer la prise en change efficace des patients ainsi que la télémédecine au service des populations à faible densité médicale.



Pour l'éducation, la digitalisation offre l'opportunité d'une formation de qualité dans les classes numériques, notamment dans les zones reculées, a-t-il poursuivi.



Il a aussi noté que l'ingénieur marocain, par sa capacité de maitriser la technologie et l'innovation, est capable d'accélérer le processus d'industrialisation de l'économie marocaine pour que le Royaume devienne "un producteur de technologie et non pas seulement un consommateur", et de contribuer ainsi à l'amélioration de la création de la richesse et de l'emploi pour une meilleure qualité de vie des citoyens.



De son côté, le vice-président de l’Université Mohammed V de Rabat, Mohamed Dafir El Kettani a mis l'accent sur la nécessité de fédérer les efforts tout en misant sur la digitalisation, précisant qu'"une collaboration étroite" entre le monde de l'industrie et celui de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation "renforceront l'impulsion donnée à l'économie nationale" à travers le Nouveau modèle de développement.



"C'est en reposant sur nos ingénieurs, qui constituent l'un des fleurons du secteur de la formation au Maroc, que la politique économique tracée sera en mesure d'atteindre les objectifs fixés dans chacun des secteurs concernés par l'ingénierie", a-t-il dit à ce propos.



Il a, à cet effet, assuré que le Royaume dispose de "tous les atouts" pour la réussite de son processus de transformation digitale, d'innovation et d'accélération industrielle.



Organisé conjointement par l’Ecole nationale supérieure d’informatique et d’analyse des systèmes (ENSIAS) - Université Mohammed V de Rabat et l’Institut national de statistique et d’économie appliquée (INSEA), cet événement étalé sur deux jours, se veut une plateforme d’échange et de rapprochement entre la sphère académique et le milieu socio-économique. Il connaît la participation d’une quarantaine de partenaires œuvrant dans l’écosystème digital et industriel du Maroc.



Au menu de cet événement figurent des conférences et tables rondes pour débattre de l’innovation du modèle de production, de la digitalisation de l’entreprise et de l’administration, de l’accélération industrielle, de la redynamisation économique, et de l’épanouissement social pour la réussite du nouveau modèle de développement marocain.



Un espace d'exposition de 1000 m2 est mis à la disposition de tous les partenaires au profit des jeunes ambitieux en quête d’opportunités de poursuite d’étude, de stage ou d’emploi.