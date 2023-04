La digitalisation des systèmes d’irrigation en débat à Fès

La Chambre régionale de l'agriculture Fès-Meknès a organisé, mercredi à Fès, une journée de sensibilisation sur "la digitalisation au service de la gestion d’irrigation à Fès-Meknès" et ce, à l'occasion de la Journée mondiale de l’eau.



Organisée en partenariat avec l’Agence du bassin hydraulique de Sebou (ABHS), l'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), l’Ecole nationale de l’agriculture (ENA) de Meknès et l’Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre (AESVT), cette rencontre qui intervient aussi à l'occasion des Journées internationales des forêts et de l’arbre, a été l'occasion de sensibiliser les agriculteurs à l’importance de la préservation des ressources en eau et de présenter les nouvelles avancées en matière de digitalisation des systèmes d’irrigation et d’économie d’eau, rapporte la MAP.



Le vice-président de la Chambre de l'agriculture de la région de Fès-Meknès, Abdelali Damri, a souligné, à l'ouverture de cette rencontre, que "l'orientation vers la digitalisation du secteur agricole, notamment dans le domaine de l'irrigation, n'est plus une simple alternative à l'agriculture traditionnelle, mais une nécessité urgente face aux changements climatiques, marqués par la rareté et l'irrégularité des précipitations ainsi que la pénurie d'eau".



Pour lui, les expériences menées ont montré que la digitalisation de l'irrigation pourrait augmenter la productivité, améliorer la rentabilité et réduire les coûts de production en économisant l'eau, ajoutant que cette démarche ouvre également des perspectives d'investissement pour les jeunes dans le secteur agricole et contribue à améliorer son attractivité.



Dans une déclaration à la chaîne d'information continue M24 de la MAP, Abouabdillah Aziz, enseignant-chercheur à l'École nationale de l'agriculture (ENA) de Meknès a souligné l'importance de la digitalisation de la gestion de l'eau d'irrigation dans un contexte marqué par la rareté des ressources en eau.



"Les agriculteurs ont de plus en plus besoin d'informations précises sur les quantités d'eau nécessaires à leurs cultures pour optimiser leur production", a estimé M. Aziz qui a présenté «Irrismart», la nouvelle application mobile, gratuite, développée par l'ENA de Meknès, et qui permet aux agriculteurs dans l’ensemble des régions du pays de connaître quotidiennement les quantités d'eau, la durée et la fréquence d'irrigation nécessaires à leurs cultures.



Cette application innovante, basée sur des images satellites, prend en compte les spécificités de chaque région, telles que les types de sols, le climat et les cultures spécifiques. L'objectif de cette initiative est d'améliorer la productivité de l'eau, en particulier pour les cultures de fruits et légumes cultivés dans la région.



Cette rencontre a été également une occasion de présenter une ferme technologique «Firma Tech», la première du genre au niveau national, qui vise la promotion d’une agriculture moderne et efficiente en termes d’efficacité hydrique et énergétique.