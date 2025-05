La désillusion continue de hanter la jeunesse

En hausse de 1,8 point,

le taux de chômage parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans passe de 35,9% à 37,7%

Le taux de chômage a enregistré une légère baisse au titre du premier trimestre 2025. Il est passé de 13,7% à 13,3% au niveau national, annonce le Haut-Commissariat au plan (HCP) soulignant un repli du nombre de chômeurs principalement en milieu urbain.Mais ce qui aurait pu être une bonne nouvelle sur le front de l’emploi ne l’est en réalité que très peu voire pas du tout pour tout le monde puisque le taux de chômage reste particulièrement prégnant chez les jeunes.En effet, malgré cette légère embellie, le taux de chômage « reste plus élevé parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans (37,7%), les femmes (19,9%) et les diplômés (19,4%) », indique l’institution publique dans sa note d’information relative à la situation du marché du travail au premier trimestre de 2025.La grande désillusion se poursuit donc pour cette catégorie sociale qui accueille désormais avec une certaine réserve les différentes politiques et mesures mises en place par l’Exécutif pour endiguer un tant soit peu le chômage.Il est important de noter qu’après le recul de 40.000 chômeurs en milieu urbain et la hausse de 25.000 en milieu rural, le nombre de chômeurs a baissé de 15.000 personnes entre le premier trimestre de l’année 2024 et celui de 2025.D’après les données recueillies par le Haut-Commissariat, le volume du chômage est passé de 1.645.000 à 1.630.000 chômeurs au niveau national, ce qui correspond à une diminution de 1%.En conséquence, le taux de chômage a « régressé de 0,4 point entre les premiers trimestres de 2024 et de 2025, passant de 13,7% à 13,3%, de 17,6% à 16,6% en milieu urbain (-1 point) et de 6,8% à 7,3% en milieu rural (+0,5 point)», note le HCP précisant qu’il a enregistré une baisse de 0,5 point parmi les hommes, passant de 12% à 11,5%, et de 0,2 point parmi les femmes, passant de 20,1% à 19,9%.S’il a augmenté parmi les jeunes, le taux de chômage a, en revanche, enregistré une baisse parmi les autres catégories d’âge. Ainsi que le relève le HCP dans sa note, il a reculé de « 0,8 point parmi les personnes âgées de 25 à 34 ans, de 22% à 21,2%, de 0,5 point parmi celles âgées de 35 à 44 ans, de 8% à 7,5%, et de 0,6 point pour celles âgées de 45 ans et plus, de 4,5% à 3,9% ».Il ressort également des données que le taux de chômage des diplômés a enregistré une baisse de 0,9 point, passant de 20,3% à 19,4%. Il est important de constater que « cette baisse est plus prononcée parmi les détenteurs de diplômes de techniciens et de cadres moyens (-3,9 points et un taux de 24%) et de diplômes de qualification professionnelle (-3,6 points et un taux de 21,9%)», d’après l’institution.Une amélioration du taux de chômage en trompe-l’œil ? Sans doute ! En effet, à la hausse du chômage chez les jeunes, il faut ajouter celle du sous-emploi dont le volume est passé, durant la même période, de 1.069.000 à 1.254.000 personnes au niveau national, de 571.000 à 662.000 personnes en milieu urbain et de 499.000 à 592.000 en milieu rural.Le HCP en déduit que « le taux de sous-emploi est passé de 10,3% à 11,8% au niveau national, de 9% à 10% en milieu urbain et de 12,5% à 14,8% en milieu rural ».Dans sa note, il ressort, en outre, que le volume de la population active occupée en situation de sous-emploi en termes de nombre d’heures travaillées est passé de 576.000 à 664.000 personnes au niveau national, le taux correspondant s’étant accru de 5,6% à 6,3%.Par ailleurs, poursuit l’institution, « la population active occupée en situation de sous-emploi en termes d’insuffisance du revenu ou d’inadéquation entre formation et emploi exercé est passée de 493.000 à 590.000 personnes au niveau national. Le taux correspondant est passé de 4,8% à 5,6%».