La décrue de l’inflation marque une pause à fin août

Le sort continue de s’acharner sur les ménages dont le pouvoir d’achat ne cesse de diminuer. Après sa lente décrue observée au cours des cinq derniers mois, et alors que l’on s’attendait à une confirmation de son ralentissement, l’inflation a légèrement repris de la hauteur en août 2023.



En effet, selon une analyse du Haut-commissariat au plan (HCP), comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 5% au cours du mois dernier.



Il est à rappeler qu’après le pic de février (10,1%), l’inflation a connu une recrue au cours des mois de mars (8,2%), avril (7,8%), mai (7,1%), juin (5,5%) et de juillet (4,9%) derniers.

La hausse de l’inflation observée en août dernier met un terme à cette langue décrue.



Selon les explications du Haut-commissariat, cette évolution est la « conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 10,4% et de celui des produits non alimentaires de 1,3% », a indiqué l’organisme public dans sa note d'information relative à l'indice des prix à la consommation (IPC) du mois d'août 2023.



En ce qui concerne les produits non alimentaires, la même source constate que les variations vont d’une baisse de 1,8% pour le «Transport» à une hausse de 5,9% pour les «restaurants et hôtels».



A titre comparaison, la hausse de l’IPC de 4,9% enregistrée en juillet 2023 avait été attribuée à celle de l’indice des produits alimentaires de 11,7% et de celui des produits non alimentaires de 0,4%.



Dans sa précédente note, s’agissant des produits non alimentaires, le HCP avait annoncé que les variations étaient allées d’une baisse de 7% pour le «Transport» à une hausse de 5,8% pour les «Restaurants et hôtels».



Un mois plutôt (juin), la hausse de 5,5% de l’IPC avait été expliquée par « la hausse de l’indice des produits alimentaires de 12,7% et de celui des produits non alimentaires de 0,6% ».

Quant aux produits non alimentaires, les données d’alors avaient montré que les variations étaient allées d’une baisse de 5,6% pour le «Transport» à une hausse de 6% pour les «Restaurants et hôtels».



A titre de rappel, le pic d’inflation atteint en février 2023 (10,1%, après 8,9% en janvier de la même année) faisait suite à la hausse de l’indice des produits alimentaires de 20,1% et de celui des produits non alimentaires de 3,6%.

Pour les produits non alimentaires, les variations étaient allées d’une hausse de 0,4% pour la «Santé» à 8,3% pour le «Transport».



Toujours selon le HCP, en glissement mensuel, l’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois d’août, une hausse de 0,3%, en raison de la hausse de 0,2% de l’indice des produits alimentaires et de 0,4% de l’indice des produits non alimentaires.



D’après les données recueillies par l’institution, les hausses des produits alimentaires observées entre juillet et août 2023 ont concerné principalement les «Fruits» (2,8%), les «Légumes» (2,7%), le «Lait, fromage et œufs» et le «Café, thé et cacao» (0,2%) et le «Pain et céréales» (0,1%).



Les données montrent, en revanche, que les prix ont diminué de 2% pour les «Viandes», de 0,8% pour les «Poissons et fruits de mer» et de 0,7% pour les «Huiles et graisses».

Quant aux produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des «Carburants» avec 6,7%, a fait savoir le HCP.



Il ressort des mêmes chiffres que les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Oujda (1,6%), à Fès et Settat (0,8) à Tétouan et Al-Hoceima (0,7%), à Dakhla (0,6%), à Agadir, Kénitra et Laâyoune (0,5%), à Marrakech (0,4%) et à Casablanca, Meknès, Tanger, Guelmim et Errachidia (0,3%).

En revanche, des baisses ont été enregistrées à Beni-Mellal (1,4%) et à Rabat (0,2%).



Dans ces conditions, estime le HCP, l’indicateur d’inflation sous-jacente aurait connu au cours du mois d’août 2023 une baisse de 0,2% par rapport au mois de juillet 2023 et une hausse de 4,9% par rapport au mois d’août 2022.



