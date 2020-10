La crise de la Covid-19 implique une réorientation stratégique de l’industrie textile marocaine à long terme

L’ampleur inédite de Covid-19 a fait planer le spectre de la dé-mondialisation et implique une réorientation stratégique de l’industrie marocaine à long terme (LT), notamment vers la production de masques et d’équipements de protection, comme ce fut le cas en avril dernier, estime l’Institut marocain d’intelligence stratégique (IMIS). Le secteur du textile pourrait exploiter les différents accords de libre-échange et de coopération conclus par le Royaume ainsi que des négociations entamées dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), pour se positionner dans une chaîne de valeur régionale entre l’Afrique et l’Europe, indique l’IMIS dans une analyse stratégique traitant l’impact engendré par la pandémie de Covid-19 sur la chaîne de valeur du textile et de l’habillement au Maroc, rapporte la MAP. Déjà fragilisé par la forte baisse des exportations notamment due à la concurrence chinoise et turque depuis 2016, le textile marocain a été doublement affecté par cette crise sanitaire, à savoir la perturbation des chaînes d’approvisionnement et l’annulation de plusieurs commandes de grands clients européens, relève l’analyse. Le Maroc devra ainsi faire preuve d’anticipation et d’adaptabilité, identifier ses avantages compétitifs pour les années à venir et repenser son intégration horizontale, en investissant aussi bien dans une politique de recherche et développement (R&D) proactive, que dans le design, le Big data ou la distribution moderne. Elaborée par Nabil Boubrahimi, professeur d’économie et expert auprès de l’IMIS, cette analyse examine les voies à emprunter pour contenir la forte perturbation des systèmes productifs mondiaux et livre quelques clés pour réussir le repositionnement du secteur dans les chaînes de valeur post-Covid. Intitulée “La chaîne de valeur du textilehabillement marocain à l’épreuve du choc Covid-19”, l’étude explore les actions à envisager pour capter les opportunités du secteur en exploitant les nouveaux avantages compétitifs du Royaume. L’IMIS est un think-tank généraliste consacré à l’étude des enjeux stratégiques du Maroc. L’Institut publie des ouvrages de référence sur le pays, dont “Un chemin marocain : 1999-2019 parcours d’un Royaume en transformation”, “Le Maroc stratégique”, ou “Une ambition marocaine”.