La courbe primaire maintient son trend baissier sur le marché obligataire

La pression d’une demande importante face à une offre modérée en bons du Trésor (BDT) maintient la tendance baissière de la courbe primaire sur le marché obligataire durant la période allant du 29 janvier au 04 février 2021, d’après Attijari Global Research (AGR). Les taux de rendement des maturités 13 semaines, 52 semaines et 2 ans ont, en effet, reculé de 3 points de base (PBS), 1 PBS et 2 PBS respectivement, précise AGR dans sa note hebdomadaire “Weekly Hebdo Taux - Fixed income” relative à la semaine allant du 29 janvier au 04 février.



Au terme de cette séance d’adjudication, le Trésor lève 1,5 MMDH face à une demande dépassant les 6 MMDH, fait savoir la même source, ajoutant que le taux de satisfaction de la séance ressort à seulement 25%. Par ailleurs, ladite note indique que le montant cumulé des levées du Trésor ressort à 4,5 MMDH. Tenant compte des besoins annoncés du Trésor durant le mois en cours de 10,3 MMDH, le reliquat à financer d’ici la fin du mois s’élève à 5,8 MMDH. Selon AGR, les taux obligataires primaires devraient poursuivre leur tendance baissière durant les séances restantes du premier trimestre 2021 et ce, en raison de la baisse des exigences de rentabilité des investisseurs et d’une situation confortable des finances publiques en ce début d’année.