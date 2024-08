La corniche de Rabat, un haut lieu de détente et de divertissement

La corniche de Rabat est devenue un haut lieu de détente et de divertissement très prisé par les habitants et les visiteurs de la capitale durant l’été, qui leur sert d'exutoire pour évacuer le stress quotidien et pratiquer leurs loisirs préférés.



Ce beau lieu panoramique surplombant l’Atlantique, autrefois vide et dépourvu des moyens de divertissement, a été restructuré dans le cadre du programme intégré de développement de la ville de Rabat (2014-2018), baptisé "Rabat ville lumière, capitale culturelle du Maroc".



Lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce chantier a fait de cette zone littorale, qui s'étend sur 13 kilomètres depuis Bab El Bahr jusqu'à la commune de Harhoura, une destination attrayante et un espace particulièrement lumineux, mettant ainsi en valeur le littoral atlantique de la métropole et son espace verdoyant, dans un respect total de l’aspect environnemental.



Ce projet d’envergure a permis de métamorphoser la zone qui a ainsi connu des évolutions majeures avec la mise en place de l’une des plus grandes piscines publiques d'Afrique, des terrains de proximité, des parcs de jeu et aires de sport et de loisirs, outre des espaces culinaires et des terrasses animées.



Bien aménagée et scrupuleusement entretenue, la corniche offre aujourd’hui à ses visiteurs un espace magique pour profiter pleinement de l'air marin ainsi que des rayons de soleil et du charme que dégagent les sites paysagers, les vues panoramiques et les monuments de la ville dont la valeur patrimoniale est remarquable.



Pour Aicha, une sexagénaire qui habite dans le quartier Bab El Bahr, la corniche de Rabat est devenue l’exutoire le plus attractif pour les Rbatis et les visiteurs de la capitale du Royaume tout au long de la semaine.



Cet espace de calme mêlé au son des vagues qui déferlent sur les roches constitue aussi un endroit propice pour la pratique des activités sportives, particulièrement la marche et le jogging, a-t-elle ajouté dans une déclaration à la MAP.



Même son de cloche pour Badiâa, une jeune mère de trois enfants, qui relève que l’emplacement idéal de la corniche et l'environnement verdoyant exceptionnel qui l'entoure incitent la majorité des habitants et visiteurs de la ville à prendre d’assaut ce vaste espace de détente et de divertissement, notamment pendant l’été.



Force est de constater que les visiteurs de la corniche de la capitale ne se lassent pas d'être dans ce lieu agréable pendant la saison estivale, voire tout au long de l'année, puisque tout un chacun y trouve son compte.



Par Hosna Afaino (MAP)