La canicule se poursuit jusqu’à jeudi

Une vague de chaleur (42/47°C) se poursuivra jusqu’à jeudi 04 août, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé dimanche dans un communiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).



Ainsi, des températures oscillant entre 42 et 47°C sont attendues, mardi et mercredi, dans les provinces de Ouezzane, Taounate, Meknès, El Hajeb, Taza, Guercif, Moulay Yacoub, Sefrou, Fès, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Khémisset,, Khouribga, Khénifra, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Sidi Bennour, Berrechid, Settat, Benslimane, Youssoufia, Chichaoua, Marrakech et Rehamna.



Cette vague de chaleur concerne également El Kelaa des Sraghna, Tata, Taroudant, Assa-Zag, Es-Semara et l'intérieur des provinces d’Essaouira, Safi, El Jadida, Salé, Skhirate-Témara, Larache, Kénitra, Sidi Ifni, Guelmim et Agadir-Ida-Ou-Tanane.



Par ailleurs, le même phénomène sera observé, du mardi 02 au jeudi 04 août, à l'intérieur des provinces de Boujdour, Oued Ed-Dahab, Aousserd et Tan-Tan, précise le communiqué.