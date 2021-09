La canicule reprend ses droits

Un temps chaud d'un niveau de vigilance orange est prévu du dimanche au mercredi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé samedi la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d'alerte météorologique.



Ainsi, des températures variant entre 40 et 45°C concerneront, dimanche et lundi, les provinces d'Aousserd, Assa-Zag, Béni Mellal, Benslimane, Boujdour, Chichaoua, El Hajeb, El Kelaa des Sraghna, Errachidia, Es-Semara, Fès, Fquih Ben Salah, Guelmim, Khemisset, Khouribga, Marrakech, Meknès, Moulay Yacoub, Oued EdDahab, Ouezzane, Rehamna, Settat, Sidi Bennour, Sidi Ifni, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Tan-Tan, Taounate, Taroudant, Tata, Youssoufia et Zagora, a précisé la DGM.



Le même phénomène intéressera, mardi et mercredi, les provinces d'Aousserd, Assa-Zag, Es-Semara, Guelmim, Inezgane-Ait Melloul, Oued Ed-Dahab, Sidi Ifni, Taroudant, Tata et Zagora, a ajouté la même source.