La biologiste marocaine Jinane Zouaki nommée membre de l'Académie royale de pharmacie de Catalogne

La Marocaine Jinane Zouaki, spécialiste en biologie médicale, procréation médicalement assistée et en génétique de la reproduction, a été nommée membre académique correspondante de l'Académie royale de pharmacie de Catalogne.



Cette nomination, une première pour une femme marocaine et africaine, a eu lieu lors d’une cérémonie solennelle d’accueil, tenue récemment au siège de cette prestigieuse académie espagnole.



Dans son discours d’admission à l’Académie, axé sur les mesures entreprises par le Maroc pour faire face à la pandémie liée au Covid-19, Mme Zouaki a souligné que le Maroc, sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI, a réussi le pari de faire face à une pandémie inédite qui a bouleversé le monde entier.



La vision clairvoyante et anticipative de SM le Roi a permis au Maroc d’adopter des mesures proactives et efficaces, axées, plus particulièrement sur l’anticipation, la mobilisation des ressources sanitaires publiques, privées et militaires et la solidarité, a relevé Mme Zouaki, notant que la stratégie mise en œuvre par le Maroc pour la lutte contre le coronavirus s’est imposée comme l’une des meilleures au monde.



Le Maroc a réagi rapidement selon une approche globale, en mobilisant les ressources financières nécessaires pour lutter contre cette pandémie, a-t-elle fait valoir.



Dans le cadre des mesures prises pour la lutte contre la propagation du Covid-19 et afin de préserver la santé des citoyens, les autorités marocaines ont mis en place des mesures préventives, notamment le confinement, l’acquisition rapide de masques et de respirateurs et la vaccination de la majorité de la population, a détaillé la directrice du laboratoire d'analyse clinique Ibn Al Nafis à Tétouan.



'’L'appartenance à cette prestigieuse institution représente un grand honneur et une fierté pour moi, pour la femme marocaine et pour le Maroc, et en même temps une grande responsabilité que j'espère pouvoir relever’’, a déclaré Mme Zouaki à la MAP.



‘’Cette distinction vient reconnaître et confirmer les mérites de la femme marocaine et les progrès réalisés dans la promotion de la situation de la femme au Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI’’, a-t-elle fait observer.



Elle a exprimé sa joie ‘’immense d’être la première marocaine et africaine à intégrer, comme membre officielle, une institution prestigieuse, comme l’Académie royale de pharmacie de Catalogne et contribuer ainsi au rayonnement de mon pays, le Maroc, à l’étranger’’.



Docteur d’Etat en pharmacie, Mme Jinane Zouaki est spécialiste en biologie médicale, procréation médicalement assistée et génétique de la reproduction. Native de Tétouan, Mme Zouaki est la première marocaine et africaine décorée de la médaille de privilège de l’Université de Grenade, une consécration qui couronne un parcours riche en formation et témoigne de son engagement en faveur de la recherche scientifique.



Militante, Mme Jinane Zouaki s’est portée volontaire durant la pandémie pour apporter son aide aux équipes médicales. Avec son équipe, elle a œuvré dans le laboratoire de biologie moléculaire de l'hôpital de Tétouan Saniat Rmel durant la pandémie, où elle a travaillé d’arrache-pied pour dépister et former les équipes. Certifié 9001, son laboratoire, basé à Tétouan, a été parmi les premiers laboratoires privés à être sélectionnés pour effectuer les tests Covid-19.