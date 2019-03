La banque des Mascareignes devient BCP Bank

Le Groupe banque centrale populaire (BCP) a annoncé récemment que sa filiale, "la banque des Mascareignes" vient de dévoiler sa nouvelle dénomination et sa nouvelle identité visuelle, portant désormais le nom de BCP Bank (Mauritius) Ltd et arborant comme logo le cheval, emblème historique du Groupe BCP. La révélation de cette nouvelle identité visuelle a été officialisée au cours d’une cérémonie organisée à Mapou (Maurice), en présence de nombreuses personnalités du monde des affaires et du secteur financier, a indiqué le Groupe BCP dans un communiqué.

L’appellation BCP Bank (Mauritius), en langue anglaise, traduit la dimension internationale du Groupe BCP qui, en dehors du continent africain, est également présent en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, et reflète aussi son ambition de devenir un partenaire de premier plan pour les investisseurs, Maurice étant l’un des corridors privilégiés des flux d’investissements en provenance d’Asie vers l’Afrique, a-t-il ajouté.

Le Groupe BCP a souligné à ce propos que sa stratégie à Maurice s’articule autour de cinq axes principaux, à savoir la promotion des compétences locales, l’appui des différents partenaires, l’utilisation des technologies de pointe, la vision d’une banque panafricaine de référence et la mise en place d’une plateforme opérationnelle performante, rapporte la MAP.

A cette occasion, Kamal Mokdad, Directeur général BCP et International, également président du Conseil d’administration de BCP Bank (Mauritius), a affirmé que "notre présence à Maurice est en phase avec la vision stratégique engagée par les autorités locales", relevant que le business model de cette place financière connaÎt une évolution profonde, marquée par son ouverture à de nouvelles régions notamment l’Afrique francophone.

"En tant qu’unique banque à Maurice appartenant à un groupe présent à la fois en Afrique du Nord, du Centre et de l’Ouest, nous souhaitons accompagner cette vision stratégique en facilitant, à travers Maurice, la connexion entre les investisseurs d’Afrique francophone et la zone anglophone", a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le CEO de BCP Bank (Mauritius), Abdelwafi Aatif a indiqué que l'objectif est d’apporter un avantage substantiel au secteur bancaire local en s’appuyant sur l’expertise internationale du Groupe BCP, exprimant à cet égard le souhait de la Banque de contribuer fortement aussi bien au développement de l’activité internationale de Maurice, particulièrement en matière de trade finance et de corporate banking, qu’en matière de technologie digitale et de e-banking.

Filiale du Groupe BCP depuis octobre 2018, BCP Bank (Mauritius) est active sur les segments de private banking, banque de détail, corporate banking incluant les services de trésorerie, international banking et global business banking.