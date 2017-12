La Tunisie au quatrième rang mondial des producteurs d'huile d’olive

La Tunisie a enregistré la plus forte croissance au monde en ce qui concerne la production d'huile d'olive pour la compagne 2017/18.

Selon les estimations du Conseil oléicole international (COI), citées récemment dans une note économique de la présidence du gouvernement, la production d’huile d’olive a enregistré cette année "120% de croissance par rapport à la compagne précédente".

Avec une production de l'huile d'olive estimée, cette année, à 220.000 tonnes, la Tunisie pointe désormais au quatrième rang mondial.

Soulignons que les exportations d'huile devraient rapporter à l’économie tunisienne plus de deux milliards de dinars, soit environ 700 millions d'euros, selon l’Office national de l'huile qui précise que la production moyenne d’huile d’olive tunisienne s'élève sur les 10 dernières années (2006-2016) à 176.000 tonnes avec un minimum de 70.000 tonnes et un maximum de 340.000 tonnes enregistrées respectivement pendant les campagnes 2013/14 et 2014/15.

Les exploitations oléicoles étendues sur 1,8 million d’hectares avec 88 millions de pieds d’oliviers sont réparties sur tout le territoire tunisien.