La SGMB améliore son PNB

Le produit net bancaire consolidé de la Société Générale Maroc (SGMB) s’est établi à 3,749 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2020, en progression de 2,03% par rapport à la même période une année auparavant. Le résultat net s’est élevé, pour sa part, à 585 millions de dirhams (MDH), en baisse de 30,53% par rapport à la même période une année auparavant, indique la SGMB dans un communiqué sur ses indicateurs financiers au titre du 3ème trimestre 2020 (T3 2020). La banque enregistre une progression dans la distribution de ses crédits moyen et long termes de 19,95% sur le segment Grande Entreprise et 13,32% sur le segment PME au T3 2020, par rapport à la même période de l’année précédente, fait savoir la même source. Depuis le début de la crise sanitaire, Société Générale Maroc a déployé une série de mesures pour soutenir l’économie nationale et réduire les effets de la pandémie, tout en veillant au maintien de la continuité de ses services, avec une attention particulière portée à la santé et à la sécurité de ses clients comme de ses collaborateurs, rapporte la MAP. Elle a mis à la disposition des clients particuliers, professionnels et entreprises différents services de gestion de compte à distance, en déployant «SoGé», une nouvelle solution de banque en ligne gratuite dont l’objectif est de servir les clients à distance en leur assurant autonomie, simplicité et sécurité. Il s’agit également d’offrir aux clients PRO-TPE une expérience unique avec le lancement d’une nouvelle agence dédiée à la clientèle des professionnels et des TPE, avec des offres surmesure et un accompagnement complet axé sur la proximité, l’écoute et le conseil, et d’accompagner les professionnels, TPE et entreprises avec les programmes : “Relance TPE” , “Damane Relance” et “Damane Oxygène” pour leur permettre de mieux surpasser les difficultés de la crise, ajoute la Banque