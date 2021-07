La SCR ouvre un bureau de représentation à Johannesburg

Dans le cadre de sa stratégie d’expansion à l’international et notamment son ambition d’être un leader régional et continental, la Société centrale de réassurance (SCR), filiale de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) poursuit son rayonnement au sein du continent africain et renforce son implantation en ouvrant un bureau de représentation en Afrique australe.



Quatrième bureau de représentation en Afrique après le Rwanda, la Côte d’Ivoire et l’Égypte, ce nouveau bureau de la SCR sera basé à Johannesburg à titre de Hub pour la zone Afrique australe et sera dirigé par Stephan Lewin.



M. Stephan a occupé pendant plus de 30 ans des postes de responsabilité dans des compagnies de premier plan de courtage et de réassurance en Afrique du Sud. Par son expérience et son réseau, il accompagnera la SCR vers une nouvelle étape de son développement en Afrique.



Avec ce nouveau bureau de représentation, la SCR renforce son positionnement au niveau de l’Afrique australe afin d’être à même d’accompagner et de servir les besoins de cette région caractérisée par une économie dynamique, en pleine expansion.



Érigé en levier de croissance et d’amélioration de la rentabilité dans le cadre du plan stratégique 2021-2023, « We Transform Tomorrow Together (We 3T) » validé par le Conseil d’administration de la SCR, le développement international de la SCR concourt à renforcer son statut de réassureur leader régional africain et du Moyen-Orient et partenaire historique du secteur des assurances au sein du continent.



Ainsi, l’ancrage africain de la SCR, sa connaissance éprouvée du marché, ses bons ratings, son expertise et les partenariats noués sont autant d’atouts pour accélérer le développement continental du premier réassureur de la place du Royaume du Maroc.



Créée en 1960 par la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), au lendemain de l’indépendance, la Société Centrale de réassurance, premier réassureur du Maroc, a pour vocation d’accompagner les grands chantiers du Maroc en réassurant les risques relatifs aux projets.

La SCR occupe aujourd’hui une position de leader sur le marché marocain de la réassurance et joue un rôle d’investisseur institutionnel en participant à la conservation des primes au niveau national et à la mobilisation de l’épargne dans l’économie du pays.



La SCR gère un portefeuille de 300 clients et opère dans plus de 50 pays notamment en Afrique et au Moyen-Orient ainsi qu’en Inde et en Chine.