La RAM et l'ONMT concrétisent leur partenariat

Les équipes de la Royal Air Maroc (RAM) et de l'Office national marocain du tourisme (ONMT) ont planché, jeudi à Casablanca, sur les axes du partenariat historique signé entre les deux institutions le 9 juin dernier.



Au programme, réflexions et échanges entre les forces de vente sur les marchés nationaux et internationaux des deux institutions afin d’implémenter les stratégies et les actions terrain à programmer dès le second semestre de l’année en cours, a indiqué un communiqué conjoint de l'ONMT et de la RAM.



"Aujourd’hui, nous avons pu reconfirmer avec force notre partenariat avec l’ONMT. Nous sommes résolument tournés vers une nouvelle ère où l’ONMT et la RAM unissent leurs compétences", a relevé le PDG de la RAM, Abdelhamid Addou, cité dans le communiqué.



Et d'ajouter: "Une bonne programmation aérienne est une condition sine qua none pour une reprise rapide et pérenne de l’activité touristique. C’est aujourd’hui une de nos missions prioritaires."



De son côté, rapporte la MAP, le directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir, a souligné "qu'il s'agit d'une nouvelle étape dans le partenariat avec Royal Air Maroc. Notre objectif commun étant de sécuriser le maximum de capacités aériennes pour amorcer une reprise rapide de l’activité touristique au Maroc. Et nous sommes en train de mettre en place toutes les mesures qui s’imposent pour y arriver." Rappelons que parmi les principales mesures de cette convention de partenariat, les deux parties vont œuvrer au renforcement de la connectivité du Maroc à travers l’établissement de nouvelles liaisons aériennes point à point, dont l’objectif sera de répondre aux besoins du marché en améliorant l'accessibilité de la destination Maroc aussi bien pour les bassins stratégiques de touristes que pour les Marocains du monde.



L’autre axe de partenariat, poursuit la même source, concerne la mise en place d’une politique commune en matière de promotion et de marketing pour la destination.



Résolument engagés dans l’effort de relance du tourisme marocain, la RAM et l’ONMT sont ainsi tournés vers l’objectif commun de sécuriser l’activité sur la destination et de rétablir les routes aériennes afin que l’espace aérien marocain retrouve sa place dans l’échiquier mondial, conclut le communiqué.