La « Pause Tech » d’Epson, une immersion inédite au cœur de la technologie du géant japonais

Le géant japonais Epson continue d’investir dans la région « META CWA » (Moyen-Orient, Turquie, Afrique, Asie centrale et occidentale » qui compte plus de 80 pays dont le Maroc, 300 employés et 11 bureaux et centres d’innovation, a affirmé Evgeniy Dzhaksimov, Directeur général-Afrique du groupe.



« C’est une région prometteuse qui capte environ 28% de nos investissements et où nos effectifs augmentent de 45%. Le Maroc en fait pleinement partie et reste un bureau en pleine croissance. Nous continuons d’y investir, d’y croitre et d’y représenter ce vaste ensemble», a-t-il déclaré lors de la «Pause Tech », un espace privilégié d’échanges et de découverte, organisé par le géant japonais de l’impression, du 14 au 16 avril, dans un palace de Marrakech.



Lieu de partage et de découverte par excellence, « cette rencontre exceptionnelle est une occasion unique qui permet aux visiteurs de découvrir les nouvelles solutions technologiques que propose Epson, de participer à des ateliers pratiques ainsi qu’à de multiples conférences animées par des experts de la marque », a ajouté Evgeniy Dzhaksimov.



De fait, dans le cadre de cet événement inédit, le leader japonais a offert aux visiteurs une immersion innovante et complète dans son univers via des démonstrations créatives qui leur ont permis d’apprécier les dernières innovations Epson.



Figuraient également au menu de cette « Pause Tech » : des ateliers immersifs aux cours desquels les participants ont expérimenté les technologies les plus récentes de la marque mondiale dans des situations concrètes et des Tech Talks inspirants (mini-conférences) autour des thématiques majeures comme l’innovation durable, la transformation numérique, l’éducation, ou encore le développement durable.



Il convient de noter que la marque nippone a choisi cette année d'adopter ce nouveau format qu’elle a appelé «Pause Tech». «L’idée est très simple : inviter nos clients et partenaires à faire une vraie pause, ici chez Epson, tout en échangeant avec nos experts et en participant à des ateliers, des workshops, etc», a confié Chorouq Machtache, directrice commerciale Epson Afrique francophone.



Ainsi, lors de cet événement, construit autour de trois grands espaces offrant une expérience à la fois informative, interactive et conviviale, des rencontres professionnelles ont été proposées avec en prime des échanges avec les dirigeants d’Epson et autres membres de l’équipe dirigeante dont Evgeniy Dzhaksimov (DG-Afrique), Ilias Azzaoui (DG-Afrique Francophone) et Yousra Bouzid (Directrice des ventes grand public, Afrique francophone) ou encore Kaoutar Akamkam (Directrice Marketing, Afrique Francophone).

L’occasion pour le top management du géant technologique d’éclairer les participants sur l’approche d’Epson qui repose sur les 4 C qui définissent son ADN.



Il s’agit du «Craft, une technologie conçue avec rigueur et précision, issue de notre savoir-faire et de notre engagement en R&D; Care, notre souci constant du client, de l’environnement et du bien-être de nos équipes; Creativity, la liberté d’innover en synergie avec nos partenaires; et Collaboration, une proximité terrain unique qui nourrit notre capacité à co-créer des solutions adaptées aux réalités locales », a-t-on expliqué.



Trois jours durant, les professionnels étaient également invités à découvrir un panel complet de solutions de numérisation, d’impression zéro Chaleur, d’impression à réservoir d’encre, pour des solutions, l’éducation et l’art ou encore pour le commerce de détail.



Le moins que l’on puisse dire, c’est que la «Pause Tech» a rencontré un franc succès parmi les professionnels. «Nous avons des retours très positifs, car ce format nous a permis d’accueillir nos clients dans des conditions agréables, favorables à la concentration et à l’échange autour des messages que nous désirons faire passer », a confié d’un ton exprimant une grande satisfaction Chorouq Machtache.



Alain Bouithy