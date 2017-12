La MGPAP prend part au Forum international de l'économie sociale et solidaire en France

La Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP) a pris part à la 8ème édition des rencontres du Mont-Blanc, du 6 au 8 décembre à Archamps en France, initiée dans le cadre du Forum international de l’économie sociale et solidaire (ESS), sous le thème « ESS: l’efficacité nouvelle ».

A cette occasion, le président du Conseil d'administration de la MGPAP et président de l’Union africaine de la mutualité (UAM), Abdelmoula Abdelmoumni, a exposé l’expérience de la MGPAP ayant permis depuis 2009 de relever tous les défis financiers posés, à travers l'amélioration des prestations offertes aux adhérents et aux ayants droit, souligne un communique de la MGPAP.

M. Abdelmoumni a indiqué lors d’un atelier sur le thème: "Le financement social et solidaire au cœur du développement durable", que la MGPAP a pu rapprocher aux citoyens les services administratifs et mettre en œuvre la politique sociale et sanitaire sans grever le budget de la mutualité, grâce à des partenariats avec les institutions affiliées à la MGPAP, les autorités locales et les élus, ce qui a eu un "impact positif sur le nombre de nouvelles adhésions, malgré la réduction des postes d’emploi créés annuellement au sein de la Fonction publique", note le communiqué.

Il a, dans ce sens, fait savoir que la MGPAP s'est imposée en tant qu'acteur du développement durable, à travers la diversification et l’amélioration des services présentés, relevant que les pratiques solidaires et mutuelles sont "enracinées dans la société marocaine et constituent une force majeure dans le capital immatériel", ajoute la même source.

Les colloques et les ateliers programmés trois jours durant ont porté sur différents sujets, à savoir ''Entreprendre et innover pour un développement durable", "La gouvernance démocratique et partenariale au service de l’efficacité’"et "Comment fournir des réponses efficaces et durables aux citoyens".

En marge de ce forum, M. Abdelmoumni a tenu une réunion de travail avec le président du Forum international de l’économie sociale et solidaire en France, Thierry Junt, qui s’est félicité de la participation de la MGPAP à ce forum international. M. Junt a également exprimé sa détermination à coopérer avec la MGPAP pour créer un rapprochement et des partenariats avec les mutualités européennes et à travers le monde, soulignant l’importance de l’organisation de rencontres scientifiques autour de l’expérience de la mutualité marocaine, comme étant un pont vers la coopération Sud-Sud et Sud-Nord.

Ont pris part à ce forum international des représentants issus de 40 pays, ainsi que plusieurs acteurs, intellectuels, chercheurs et experts.