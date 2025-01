La Kasbah d'Amridil, un bijou de l'architecture et de l'histoire

Au sud-est du Royaume comme dans plusieurs régions du pays, les Kasbahs se profilent comme des livres ouverts plongeant le visiteur dans un univers fascinant alliant faits historiques, traditions kaléidoscopiques et paysages oasiens féeriques.



Devant ces anciens châteaux forts aux remparts grandioses, l'on ne peut que se laisser emporter par la magnificence de ces forteresses qui témoignent du génie créatif des Marocains au fil de l'histoire et de la splendeur de leurs inventions architecturales qui défient les aléas du temps et de la nature.



L'une de ces belles structures fortifiées qui meublent le Grand Sud marocain, est bien la Kasbah d'Amridil. Un chef-d'œuvre architectural aux hautes tours d'angle ornées à la partie supérieure de motifs décoratifs invitant ceux qui empruntent la route des Mille Kasbahs entre Errachidia, Ouarzazate et Zagora à faire une escale hautement recommandée.



Construite au XVIIe siècle par Mhamed Naciri Sekkouri, fils d'Ahmed Bennacer, le fondateur de la Zaouia Naciria de Tamgroute, Amridil de par sa position stratégique surplombant l'oasis de Sekoura et l'oued d'El Hejjaj qui y serpente, fait partie immanquable du circuit touristique de Drâa-Tafilalet.



Telle une perle dans son écrin, la Kasbah d'Amridil a pu préserver intacte son allure grâce aux efforts de ses habitants, aux petits soins pour cette merveille, mais aussi grâce aux différents travaux de restauration financés par le ministère de tutelle.



La beauté d'Amridil fut telle que Bank Al-Maghrib a émis en 1987 un billet de 50 dirhams sur lequel figurait la Kasbah, donnant ainsi plus de rayonnement national et international à cette forteresse et contribuant à la promotion de la valeur historique, spirituelle et architecturale de cette citadelle.



"C'est impressionnant. la Kasbah est tellement belle", confie à la MAP, Luis Suarez, un touriste portoricain, venu au Maroc avec son épouse Rosa Martinez dans le cadre d'un voyage organisé.



Ce professeur en génie des structures indique avoir suivi avec la plus grande attention les explications fournies par les guides touristiques sur les modes et les techniques écologiques de construction de cette bâtisse historique, notant que "chaque coin, chaque pièce est unique ici".



A Amridil, des visites guidées sont proposées aux touristes offrant un aperçu de l'histoire de la kasbah et présentant divers ustensiles, objets et outils traditionnels utilisés par les locaux dans leur vie quotidienne.



Bien qu’elle comporte plusieurs cours et éléments, la structure la plus imposante de la Kasbah est la maison principale, un bâtiment carré avec quatre tours d’angle. Un jardin a été ajouté à la partie sud de la kasbah, bien qu’il s’agisse d’un élément de conception importé de Marrakech lors de récentes restaurations.



"La beauté d'Amridil a remarquablement séduit des producteurs mondiaux ayant opté pour cette forteresse comme lieu de tournage de grandes superproductions mondiales", explique le guide touristique, Hamid Bousshib.



Des films culte comme Lawrence d’Arabie et Gladiator I, de même que des productions nationales dont Ard Jmoue, Hdidane et Enigma Tahadi ont jeté leur dévolu sur Amridil pour y tourner plusieurs séquences, a-t-il fait savoir.



Celle dont la renommée a dépassé les frontières, accueille chaque année des flux importants de touristes en quête d'un lieu où s'entremêlent les senteurs de l'histoire et des traditions amazighes et la beauté des reliefs naturels et des décors oasiens.



Par Driss HACHIMI (MAP)