La Journée mondiale de la météorologie célébrée sous le signe de l'action climatique

La Direction générale de la météorologie (DGM) célèbre le 23 mars, à l'instar des 189 Etats et territoires membres de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), la Journée mondiale de la météorologie sous le thème: "En première ligne de l'action climatique".



Les changements climatiques sont une "menace réelle et indéniable" pour l’ensemble de notre civilisation, avec des effets d’ores et déjà visibles et "seront catastrophiques si nous n’agissons pas maintenant", indique la DGM dans un communiqué, publié à l'occasion de la Journée mondiale de la météorologie.



C'est pour cette raison que l'OMM a choisi comme thème pour l'année 2024: "En première ligne de l'action climatique", mettant ainsi en lumière son rôle de leader dans la lutte contre le changement climatique en tant qu'organisation phare du système des Nations unies dans ce domaine".



Ces dernières années, souligne la DGM, le Maroc fait face à une sécheresse prolongée, avec des précipitations largement en deçà des normales dans la plupart des régions du pays, ajoutant que cette année a aussi été marquée par des vagues de chaleur successives.



En août, précise la même source, le pays a enregistré un nouveau record national de température maximale absolue à Agadir atteignant 50,4°C le 11 août 2023, notant que ces vagues de chaleur ont perduré au-delà de l'été, se prolongeant jusqu'à l'automne et l'hiver.



Ces événements récents au Maroc s'inscrivent dans une tendance mondiale de hausse des températures et de fréquence accrue des records climatiques. Ils témoignent des conséquences du réchauffement climatique, notamment l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes tels que la sécheresse et les vagues de chaleur.



Dans ce cadre, la DGM se dit "engagée dans une approche d’anticipation et d’alerte précoce à l’échelle nationale et régionale" pour une meilleure gestion des risques afin d’en atténuer la gravité et de renforcer la capacité de résilience.



La Direction générale de la météorologie vise à soutenir un Maroc prêt à maîtriser les impacts du changement climatique grâce aux meilleurs services météorologiques et climatiques mis à la disposition des usagers, contribuant ainsi au développement durable du Royaume et au bien-être des populations.



La Journée internationale de la météorologie commémore l'entrée en vigueur, le 23 mars 1950, de la convention qui a institué l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Cette organisation a contribué au progrès rapide des sciences météo climatiques, des technologies connexes et de la coopération internationale.



Cette évolution s’est vite traduite par la mise en place de systèmes opérationnels d’envergure mondiale pour la protection des personnes et des biens et l’atténuation des effets des catastrophes naturelles, ainsi que par la mise en œuvre de toute une série d’activités socioéconomiques menées au profit d’un développement durable.



Cette journée constitue également une occasion pour mettre en lumière le rôle que joue la Direction générale de la météorologie (DGM) et sa contribution à la sauvegarde des personnes et des biens. Elle joue, en effet, un rôle crucial dans la prise de décisions des secteurs socio-économiques et la gestion des défis climatiques par la fourniture de prévisions précises à haute résolution et des produits spécifiques adaptés aux besoins des usagers.



L'OMM met à disposition des données et des connaissances de référence sur le temps, le climat et l'eau, elle contribue aux efforts d'adaptation à travers des initiatives telles que l'Initiative "Alertes précoces pour tous", et participe aux actions d'atténuation grâce à des dispositifs comme la veille mondiale des gaz à effet de serre.