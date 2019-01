La Guinée-Bissau souhaite profiter de l'expérience du Maroc dans le domaine agricole

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural de la République de Guinée-Bissau, Nicolau Dos Santos, a fait part, récemment à Rabat, du souhait de son pays de tirer profit de l’expérience marocaine dans le domaine agricole.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de ses échanges avec le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, M. Dos Santos a mis en exergue l'expérience "très élargie" du Maroc dans le domaine agricole, tout en saluant les avancées réalisées par le Royaume dans ce domaine, rapporte la MAP.

Le ministre bissau-guinéen, en visite dans le Royaume à la tête d'une importante délégation, a également mis en avant la richesse de son pays qui, a-t-il dit, regorge de potentialités agricoles mais parfois "sous-utilisées".

Il a, à cet égard, souligné l'importance de l'échange d'expériences, émettant le souhait de voir la Guinée-Bissau développer son secteur agricole. Cette visite intervient dans le cadre de la coopération Sud-Sud et vise le renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et la République de Guinée-Bissau ainsi que le développement de la coopération dans les domaines de l'agriculture et du développement rural, a-t-il poursuivi.

Pour sa part, la représentante de la l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) au Maroc, Florence Marie Rolle, a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une coopération tripartite entre le Royaume du Maroc, la République de Guinée-Bissau et la FAO.

Le rôle de la FAO est de faciliter les échanges des expériences et des connaissances dans le domaine agricole, en vue de promouvoir des partenariats entre les différents pays, a-t-elle souligné.