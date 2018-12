La Fondation Attijariwafa bank célèbre la Journée mondiale du bénévolat

A l’occasion de la Journée mondiale du bénévolat qui a coïncidé également avec la Journée internationale de l’égalité des chances, la Fondation Attijariwafa bank a organisé différentes actions visant la sensibilisation des étudiants sur l’importance de l’engagement social et du bénévolat.

Dans ce cadre, deux événements ont été organisés pour la sensibilisation des lycéens et étudiants du cycle supérieur à s’engager au profit de causes d’intérêt général, avec la participation d’associations partenaires de la Fondation, à savoir Care International Maroc, Al Jisr, All Ladies League, Association de lutte contre le Sida - ALCS et ANAIS ainsi que des acteurs de la société civile dont des représentants de la CGEM.

Le premier événement a été organisé en partenariat avec l’espace co-working GO4Work, partenaire de la Fondation dans le cadre de Jamiati et ciblant notamment les étudiants ambassadeurs Jamiati, autour d’un afterwork citoyen interactif. Le deuxième événement organisé sous le même format, à savoir des tables rondes mobilisant les différentes associations susmentionnées, a ciblé les étudiants du Master international « Banque & Marchés Financiers », au niveau de l’Académie Attijariwafa bank. Ces deux événements ont connu un vif succès avec la participation d’une centaine d’étudiants.

Par ailleurs, la Fondation a également organisé avec l’Association Injaz Al-Maghrib, des Business Leader au niveau des différentes villes, mobilisant des Managers du Groupe qui n’ont pas manqué de répondre à l’appel pour aller à la rencontre des lycéens et étudiants, afin de les inspirer à travers le partage de leurs parcours respectifs en leur prodiguant notamment des conseils pratiques pour leur orientation et projet professionnel et en leur fournissant les clés de succès associés. Ces business Leader ont été animés par des managers de la Banque, dans des établissements du secondaire et universitaires de plusieurs villes. Il s’agit, en effet, du lycée Mohammed V ciblant les étudiants de classes préparatoires, du lycée Abdelkrim Al Khatabi à Nador, de l’ENSA de Tétouan et de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’Agdal à Rabat.

Dans le même cadre, le troisième passage de la tournée régionale «Fondation Attijariwafa bank - Injaz Al-Maghrib» après Agadir et Fès, a été programmé à Rabat le 7 décembre au niveau de la Direction régionale, pour fédérer les collaborateurs de la région Nord-Ouest et les inciter à rejoindre la communauté des bénévoles du Groupe. Toutes les interventions n’ont pas manqué d’interpeller l’audience et d’illustrer l’impact du programme de mécénat des compétences du Groupe Attijariwafa bank, fédérant d’autres collaborateurs mais aussi, les étudiants qui ont été au nombre de 350 à rejoindre cette noble cause citoyenne.

Le Groupe Attijariwafa bank, à travers sa Fondation et la mobilisation active de ses collaborateurs à large échelle, poursuit ainsi l’enrichissement de son programme de mécénat de compétences et réaffirme son engagement en faveur de la sensibilisation des étudiants à l’engagement citoyen et à l’éducation entrepreneuriale dès le plus jeune âge.