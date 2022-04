La FNCV dénonce la suppression de la colonie de vacances de Sidi Rahhal-Plage

La Fédération nationale des colonies de vacances a appris avec une grande tristesse la suppression de la colonie de vacances de Sidi Rahhal-Plage qui a accueilli durant des années des dizaines de milliers d’enfants, d’adolescents et de jeunes qui ont bénéficié de camps éducatifs et de sessions de formation.



Tout en dénonçant cet acte commis par les autorités de la région de Casablanca-Settat, la Fédération nationale des colonies de vacances tient dans son communiqué à imputer la responsabilité au département de la jeunesse qui a fait preuve de laxisme concernant de nombreux dépassements et violations qui ont affecté le statut juridique de la colonie de vacances.



Ajoutant que la caducité du contrat avec le ministère et le non paiement des redevances du loyer aux Eaux et Forêts ne peuvent expliquer la décision de suppression de la colonie de Sidi Rahhal-Plage.



La Fédération nationale des colonies de vacances appelle à ce que les choses rentrent de nouveau dans l’ordre et souligne qu’il y a des intentions derrière la suppression de la colonie de Sidi Rahhal-Plage.



M.Q