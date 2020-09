La FMEF adopte une nouvelle identité visuelle

La Fondation marocaine pour l’éducation financière (FMEF) a annoncé, mardi, l’adoption d’une nouvelle identité visuelle qui tire son appui des années d’activité de la Fondation et de son expertise sur le terrain. L’adoption de cette identité visuelle, qui est le fruit d’un long processus de réflexion et de concertation, intervient à une étape cruciale pour la Fondation, avec la mise en œuvre d’un nouveau plan stratégique quinquennal qui s’aligne sur les orientations de la Stratégie nationale d’inclusion financière, indique la FMEF dans un communiqué. Ce plan stratégique répond également à une nouvelle vision pour la Fondation en tant qu’institution de référence en matière d’éducation financière, à l’échelle nationale et internationale, souligne la même source. A travers cette identité, voulue unique et originale, la Fondation vise une visibilité adéquate auprès de ses différents publics, notamment le grand public, les institutions publiques et privées et les institutions académiques, en reflétant sa vocation ainsi que son socle institutionnel, rapporte la MAP. Partant de cette volonté et à la suite d’un benchmark international relatif à des institutions similaires, la FMEF précise avoir opté pour un logo qui reprend l’acronyme de la Fondation qui se caractérise par la transcription du nom de la Fondation en arabe, tifinagh et français. Le bleu des caractères de la typographie symbolise l’ancrage de la Fondation dans son domaine d’action. Les éléments graphiques, quant à eux, symbolisent le monde de la finance et reprennent les caractères en arabe”. Frais et aéré, ce logo rappelle, par ailleurs, l’élément culturel, en symbiose avec un des objectifs de la Fondation, à savoir le développement de la culture financière chez la population, selon le communiqué.