La DTFE propose aux investisseurs une opération d'échange de titres par appel d'offres

La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE) a annoncé, mercredi, avoir proposé aux investisseurs une opération d'échange de titres, par appel d'offres.



La date de règlement de cette séance, ouverte jeudi à 8h30 et clôturée à 11h00 le même jour, est fixée pour le 18 janvier, indique la DTFE dans un communiqué.



Le prix des lignes à racheter étant fixé, les soumissionnaires sont appelés à proposer des prix et les montants des lignes de remplacement, précise le communiqué. S'agissant des lignes à racheter pour des maturités de 52 semaines, elles portent sur un montant de plus de 5,81 milliards de dirhams (MMDH) au taux de 1,85%, ajoute la même source.



Pour les maturités de 2 ans, elles portent sur un montant de plus de 7,25 MMDH, au taux nominal de 2,40%, note le communiqué.



Concernant les maturités de 10 ans et de 5 ans, elles portent respectivement sur un montant de plus de 9,66 MMDH et de 17,49 MMDH, aux taux respectifs de 4,2% et de 2,8%, relève la DTFE.