La DG de l’ONHYM sur la liste des 25 acteurs les plus influents de l’industrie de l’énergie en Afrique en 2021

La directrice générale de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), Amina Benkhadra, figure sur la liste des 25 acteurs les plus influents de l’industrie de l’énergie en Afrique pour 2021, établie par la Chambre africaine de l’énergie.



Mme Benkhadra dirige l’un des établissements les plus importants dans le paysage énergétique marocain, indique la Chambre sur son site officiel (www.EnergyChamber.org), soulignant par là même les efforts du Maroc en vue de réaliser une autosuffisance en gaz et de réduire son empreinte carbone.



La Chambre a également mis l’accent sur les avancées du Royaume dans le domaine de l’énergie notamment en matière de production des énergies renouvelables et d’autosuffisance en gaz ainsi que le développement des premiers projets d’exportation et d’importation de gaz naturel liquéfié (GNL). Il s’agit de la deuxième liste annuelle des 25 acteurs les plus influents lancée par la Chambre africaine de l’Energie. Faisant partie de son rapport Africa Energy Outlook 2021, la liste dresse le profil des personnalités qui devraient avoir un impact significatif sur l’industrie en Afrique en 2021 par le biais de projets et initiatives spécifiques dans lesquels elles sont impliquées.