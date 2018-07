La Chine s’engage à accorder 20 milliards de dollars de prêts aux pays arabes

La Chine s’est engagée à accorder des prêts à hauteur de 20 milliards de dollars aux pays arabes pour assurer leur développement économique, a annoncé, mardi à Pékin, le président chinois Xi Jinping devant les participants au Forum sino-arabe.

Les prêts seront destinés à des projets générateurs d’emplois et à un impact social positif, a indiqué M. Xi Jinping, sans donner davantage de détails.

Le président chinois a lancé un grand programme économique international baptisé les “Nouvelles routes de la soie”, qui vise à faire revivre la route commerciale historique en construisant des infrastructures et en renforçant la connectivité entre Asie, Europe, Moyen-Orient et Afrique, rapporte la MAP.

La position géographique des pays arabes en fait des “partenaires naturels” de la Chine, a assuré M. Xi Jinping à cette occasion.

Les “Nouvelles routes de la soie” ont déjà permis le financement d’importantes structures dans les pays cibles notamment des ports, des routes et des voies ferrées.

Initié en 2004, le Forum sino-arabe a pour objectifs de renforcer la coopération politique, économique, commerciale et culturelle au service des objectifs du développement commun dans divers domaines, de raffermir les liens d’amitié entre la Chine et les pays arabes, et de créer une plateforme de haut niveau pour le dialogue entre les deux parties sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun.

Le Forum vise également à développer les relations économiques, sociales et humaines à travers une série de mécanismes notamment la conférence des entrepreneurs, la conférence économique et commerciale, le forum de la coopération sino-arabe dans le domaine de l’énergie, la conférence d’amitié sino-arabe, le séminaire sur les relations et le dialogue des civilisations sino-arabes et le festival des arts sino-arabes.