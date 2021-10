La Chabiba ittihadia abrite la rencontre de la jeunesse des partis socialistes d’Amérique Latine et de MENA

La Chabiba ittihadia abritera entre les 6 et 11 octobre une rencontre entre les organisations de la jeunesse des principaux partis socialistes d'Amérique latine, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.



Au cours de ce rendez-vous important qui aura lieu à Rabat et à Tanger, il sera procédé à l’annonce officielle du Réseau Mena-Latina dont le siège sera au Maroc.