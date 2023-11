La CMR tient son Conseil d'administration

La Caisse marocaine des retraites (CMR) a tenu son Conseil d'administration, lundi, sous la présidence de la ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah.



Dans son allocution d'ouverture, Mme Fettah a rappelé que le gouvernement continuera à activer les grands chantiers et projets stratégiques, notamment le chantier Royal de la généralisation de la protection sociale, fait savoir la CMR dans un communiqué.



Le gouvernement poursuivra aussi ses efforts pour fournir les ressources financières nécessaires en collaboration avec les organismes et entreprises publics, dont la CMR à travers sa contribution indirecte au financement des investissements publics et ce, dans le respect des principes de la rentabilité, de la sécurité et de la liquidité, a indiqué la ministre.



Ainsi, rapporte la MAP, elle a mis l’accent sur la coordination entre les membres du Conseil et ses instances qui contribue à l’excellence opérationnelle de la CMR et au renforcement de ses relations avec les partenaires et les usagers, notant que cette coordination s’est traduite par les résultats très satisfaisants de l'auto-évaluation des travaux du Conseil, confirmant ainsi son fonctionnement conformément aux bonnes pratiques de gouvernance, poursuit la même source.



Le Conseil a salué, par ailleurs, les indicateurs positifs enregistrés au titre de l’année 2023, par rapport aux réalisations du plan d’action de la CMR et de ses engagements dans le cadre du contrat-programme conclu avec l'Etat dont le taux d’achèvement atteindra près de 86% en 2023.



Ces résultats reflètent l'implication de la Caisse dans la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de modernisation de l'administration et d'amélioration des services rendus aux citoyens.



Le Conseil a mis en exergue également la mesure prise récemment par l'institution, en dispensant définitivement tous ses bénéficiaires des pensions de toute démarche de contrôle de vie.



Après avoir étudié les points inscrits à l'ordre du jour de cette séance, le Conseil d'administration a approuvé les projets du plan d’action et de budget de la Caisse pour l'année 2024 ainsi que tous les projets de décisions qui lui ont été présentés.