La CIMR permet à certains de ses allocataires d’attester de leur vie par smartphones

La Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR) poursuit l’exécution de son plan de transformation digitale en s’offrant une technologie de pointe destinée à concilier sécurité et confort pour ses seuls allocataires disposant de smartphones compatibles avec la technologie NFC. Pour les autres, seul le site Internet continuera à offrir les services requis.

Ainsi, et pour couronner une série de chantiers visant à renforcer l'efficacité de son régime, la CIMR a lancé récemment une application mobile baptisée «CIMR Dialcom» permettant aux affiliés d’attester de leur vie à distance. Une première au Maroc.

Dotée de la technologie de reconnaissance faciale, la nouvelle application mobile permet, en effet, aux « allocataires d’attester de leur vie à distance, sans avoir à se déplacer physiquement à la banque pour activation de leur carte RAHATI ou à préparer et envoyer leur certificat de vie », a souligné le top management de la Caisse lors d’une rencontre tenue récemment à Casablanca.

Accessible via le menu «Attester de votre vie » à travers lequel l’allocataire pourra attester de sa vie trimestriellement via une simple prise de photo, « la mise en œuvre de ce dispositif particulièrement innovant permettra à nos allocataires d’assurer la régularité du paiement de leur pension », a expliqué Khalid Cheddadi, président directeur général de la CIMR.

En téléchargement gratuit sur Google Play et App Store, la nouvelle application propose plusieurs fonctionnalités dont un menu « Consultation des paiements » et un autre « Modification des coordonnées ».

Selon les explications de la Caisse, qui comptait l’année dernière 6.600 entreprises adhérentes, 667.794 affiliés actifs cotisants et ayants droit et 174.951 allocataires, le premier menu permet de visualiser tous les états des paiements de pensions accompagnés du détail de chacun. Alors que le second menu offre à l’allocataire la faculté d'actualiser son profil en modifiant ses coordonnées, dans les cas d’un changement d'adresse, numéro de téléphone.

L’application «CIMR Dialcom» propose également un espace d’initiation des demandes de changement offrant à l’allocataire la possibilité de changer le mode de paiement de sa pension ainsi que sa situation familiale. En plus d’un espace de téléchargement de l’attestation de pension permettant à ce dernier de consulter et télécharger depuis le menu «Mon attestation», son attestation de pension.

Autre fonctionnalité, et non des moindres, la fonction d’Alertes qui permet à l’affilié d’être notifié en temps réel de toutes les opérations effectuées relatives à son compte.

Signalons qu’après configuration sur un smartphone, l’application «CIMR Dialcom» s’enregistrera de manière autonome par le biais du passeport biométrique de l’allocataire, en suivant le mode opératoire affiché par l’application.

Cette opération pourra être réalisée directement auprès de l’une des agences CIMR, a souligné la Caisse qui a pour mission de promouvoir un régime de retraite pérenne, équilibré et solidaire ajoutant que l’allocataire devra par la suite se prendre en selfie.

« Une fois la comparaison entre la photo prise et celle de votre passeport ou la photo de référence prise dans l’agence CIMR aura abouti, son compte sera activé. Il recevra par la suite par SMS un mot de passe, lui permettant de s’authentifier et d’accéder à son espace personnel », a expliqué la Caisse dans un communiqué.