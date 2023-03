La CGEM octroie le label RSE à la Société Al Omrane Marrakech-Safi et le renouvelle à Taqa Morocco

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a octroyé son label "Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)" à la Société Al Omrane Marrakech-Safi et l'a renouvelé à Taqa Morocco pour la 2ème fois et ce, suite à la réunion du comité d'attribution du label RSE.



"L'octroi de ce label vient couronner l’engagement de ces entreprises en matière de RSE et la prise en compte, dans leur politique, des attentes de leurs parties prenantes internes et externes. Elle s'inscrit dans un processus d’amélioration continue des pratiques pour la pérennisation et le renforcement des acquis", indique la Confédération dans un communiqué.



Pour rappel, le label RSE de la CGEM est attribué par la présidence de la CGEM pour trois années, sur avis du Comité d'attribution, faisant suite à une évaluation managériale menée par l'un des tiers experts indépendants accrédités.



L'évaluation a pour objet de s’assurer de la conformité de la gestion globale de l'entreprise avec les objectifs définissant la charte de responsabilité sociétale de la Confédération, qui constitue le référentiel du label.



Cette charte est articulée autour de 9 axes d'engagement, à savoir le respect des droits humains, l'amélioration des conditions de travail et des relations professionnelles, la préservation de l’environnement, la prévention de la corruption, le respect des règles de la concurrence, le renforcement de la gouvernance, le respect des intérêts des clients et des consommateurs, la promotion de la RSE des fournisseurs et des sous-traitants et enfin l'engagement sociétal.