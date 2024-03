La CGEM célèbre la quatrième promotion de son "Académie sociale"

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a organisé, mercredi à Casablanca, la cérémonie de remise des certificats de réussite aux lauréats de la 4ème promotion de son Académie sociale.



Cette cérémonie, marquée notamment par la présence du président de la CGEM, Chakib Alj, du secrétaire général de l'Union marocaine du travail (UMT), Miloudi Moukharik, et du président de la Commission sociale de la CGEM, Hicham Zouanat, a été l'occasion de récompenser les 23 professionnels de cette promotion, représentant 17 entreprises, ayant suivi le cycle "Maîtrise en gestion des relations sociales".



S'exprimant par visioconférence, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a souligné l'importance de cette formation en matière d’amélioration des conditions de travail et de renforcement de la productivité des entreprises, félicitant les lauréats de l’Académie sociale, ainsi que les partenaires sociaux pour leur engagement, rapporte la MAP.



Ces initiatives contribuent à soutenir le développement des projets entrepreneuriaux, tout en renforçant les droits des travailleurs, a affirmé M. Sekkouri, notant que cette Académie permet de rapprocher les entrepreneurs et les travailleurs sur des questions spécifiques telles que la médiation sociale en milieu professionnel, la négociation, la compréhension du Code du travail, ainsi que les conventions collectives.



Pour sa part, M. Moukharik a salué l'initiative louable visant à former des cadres dans le domaine de la gestion des ressources humaines, soulignant l'importance du dialogue et de la concertation pour faire progresser les entreprises et, par conséquent, l'économie nationale.



M. Moukharik a également souligné l'importance de la création de l'UMT le 20 mars 1955, qui a marqué une étape importante dans l’environnement du travail au Maroc. Il a aussi mis en lumière le besoin crucial du patronat d'avoir des partenaires sociaux, en particulier des syndicats, qui partagent une vision axée sur le développement des entreprises.



Intervenant par la même occasion, M. Alj a estimé que cette formation permettra aux entrepreneurs de mieux apprécier la relation sociale qui les unit à leurs collaborateurs et leurs partenaires, rappelant que l'Académie a formé, depuis son lancement en 2019, plus de 85 professionnels en ressources humaines, dont 32 lauréates femmes, appartenant à plus de 60 entreprises opérant dans plus 18 secteurs et employant plus de 50.000 collaborateurs.



L'Académie a, ainsi, dispensé plus de 600 heures de formation en partenariat avec plus de 15 intervenants, dont 4 intervenants internationaux, spécialistes en relations sociales, représentant le secteur privé, le monde académique, les syndicats et l’inspection du travail afin de cerner l’ensemble des thématiques liées au cursus des relations sociales, a poursuivi M. Alj.



Et d'ajouter que la CGEM œuvre et continuera d’œuvrer pour que cette Académie sociale soit un véritable acteur de la promotion de la conformité et du dialogue social au sein du secteur privé marocain.



La représentante du Bureau international du travail (BIT), Aurelia Seggati, a, quant à elle, souligné l'impératif de la justice sociale pour la mondialisation financière, mettant en avant l'importance d'un environnement de travail sain comme clé de voûte de la reprise économique mondiale.



Elle a également évoqué la cohérence des politiques publiques pour une réforme de l'architecture financière mondiale, rappelant la nécessité de prendre en compte des enjeux tels que la transition verte, l'inclusion et la féminisation de l'emploi au sein des entreprises.



Mme Seggati a, ainsi, précisé que le BIT a pour objectif d'apporter un soutien accru au dialogue social, de renforcer les capacités et d'appuyer le processus d'institutionnalisation du dialogue social au Maroc.

Lors de cette cérémonie, il a également été annoncé le lancement de la 5ème promotion de l'Académie sociale de la CGEM, le 20 mars, jour qui célèbre le 69ème anniversaire de la fondation de la première centrale syndicale du Maroc, l'UMT, en 1955.



L’Académie sociale de la CGEM, créée le 13 décembre 2018 dans le cadre du Programme de partenariat dano-arabe (DAPP) en partenariat avec le BIT, vise à outiller les professionnels des ressources humaines en techniques de gestion des relations sociales et de résolution des conflits.



L'Académie vient également de diversifier son offre en proposant un nouveau cycle portant sur l’importance de la productivité pour l’entreprise et sur le rôle qu’elle peut jouer dans l’établissement des accords sociaux et le maintien de la paix sur le lieu de travail.



Par ailleurs, elle accompagne les entreprises en mettant en place des cycles de formations sur mesure adaptés à la spécificité des entreprises et à leurs enjeux sectoriels.