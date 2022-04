La CDG se dote d' une Charte de développement durable

Le Groupe Caisse de dépôt et de gestion (CDG) s'est doté d'une Charte de développement durable plaçant désormais la notion de durabilité au cœur de son modèle de croissance à long terme.



Via cette charte, le groupe réitère son engagement en faveur des enjeux sociétaux et environnementaux conformément à ses valeurs et en alignement avec les orientations du Nouveau modèle de développement du Royaume, indique la CDG dans un communiqué. En tant qu'acteur historique de premier plan de la croissance économique et sociale du Royaume, la CDG s'engage à intégrer les défis et principes du développement durable dansses décisions et activités, afin d’en maximiser les impacts positifs et durables, rapporte la MAP.



Cet engagement responsable s’illustre notamment parla concrétisation de diverses actions et initiatives répondant directement aux exigences fixées parles Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies ainsi que ceux de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD). Le Groupe se positionne ainsi naturellement, et sans s’y limiter, sur 12 ODD structurants, en résonance profonde avec son ADN et s’articulant autour de quatre volets complémentaires, parmi lesquels la croissance économique, les enjeux environnementaux, le bien-être et la cohésion sociale ainsi que la gouvernance, l’éthique et l’exemplarité interne.



Traçant les contours d’un nouveau cadre de travail harmonisé et consolidant les orientations et principes à valoriser pour une croissance durable, la Charte de développement durable s’intègre pleinement dans la stratégie globale du groupe.



Le Groupe adopte ainsi une démarche de contribution responsable s’articulant autour de 5 principes clés, à savoir contribuer au développement économique et social et à la création de valeur à long terme, préserver et renforcer les équilibres environnementaux et climatiques, oeuvrer en faveur du bien-être et de l’inclusion financière et sociale, promouvoir la bonne gouvernance et l’exemplarité interne et valoriser le capital humain.



A travers la mise en place de cette charte de développement durable, le Groupe CDG entend sensibiliser et promouvoir les principes et les objectifs énumérés auprès de ses multiples parties prenantes internes et externes (partenaires, fournisseurs, clients, collaborateurs, etc.), a conclu le communiqué.