La CCIS de Tanger-Tétouan-Al Hoceima suspend ses activités

La Chambre de commerce, d'industrie et de services (CCIS) de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a annoncé, lundi, la suspension de l'ensemble de ses activités, jusqu'à nouvel ordre, et ce dans le cadre des efforts visant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid19).

La Chambre a ainsi décidé de suspendre l'ensemble des rencontres, événements, conférences et réunions des pôles et des comités, d'arrêter les établissements de formation et d'accompagnement, et de n'accorder aucune autorisation pour exploiter les salles et espaces relevant de la Chambre dans l'ensemble des régions du Royaume, jusqu'à nouvel ordre, a indiqué la CCIS dans un communiqué.

Cette décision intervient dans le cadre des efforts visant à soutenir les mesures préventives prises par les différents établissements centraux et régionaux du Royaume afin de lutter contre le coronavirus et de réduire ses effets sur la santé et la sécurité des citoyens, ajoute la même source.

Dans ce sens, la CCIS de la région a appelé l'ensemble des membres, des fonctionnaires et des adhérents à se conformer aux différentes mesures de vigilance prises par les secteurs gouvernementaux et les autorités publiques visant à garantir la sûreté et la sécurité des citoyens et des professionnels.

Par ailleurs, la Chambre a salué le rôle vital des commerçants et professionnels pour approvisionner les marchés et répondre aux besoins des consommateurs, appelant l'ensemble des adhérents à se mobiliser davantage, à sensibiliser et à organiser les citoyens lorsqu'ils font leurs courses, tout en les rassurant quant à la disponibilité des produits alimentaires de base.

La CCIS a aussi appelé ses adhérents à garder l'esprit de la citoyenneté, à éviter toute forme de monopole ou d'augmentation des prix et à se conformer aux mesures et instructions émanant des autorités sanitaires et des responsables.